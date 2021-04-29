港交所：正與內地當局商討　將第二上市股份納入港股通

在美上市的中概股或面對被退市風險，她相信，今年3月發出針對海外發行人制度的諮詢可解決此問題，如果企業在主要上市地退市，要提前通知港交所，並有既定程序轉為在港作主要上市，但仍須滿足一定要求。

被問到海外及國際企業在港上市比例低，鮑氏指，企業主要關注上市地的上市制式、監管機制、市場的深度和廣度，以及有否可比公司等，而企業通常會優先考慮在本土市場上市。港交所會持續和潛在的海外發行人溝通，亦會不斷研究如何滿足海外投資者的需求，相信隨着不同類型企業來港掛牌，有助吸引更多公司在港上市。

她透露，現有不少海外企業有意來港上市，尤其是生物科技行業，因考慮到流動性及估值表現不錯，亦可以接觸中國市場。

鮑海潔又指出，上市門檻須平衡投資者保障及企業需要，而生科行業專業度及投資風險較一般行業高，對投資者在行業的認識有一定要求，需時建立，認為現時未適宜放寬門檻，該所亦未有相關計劃。另外，目前生科企的申請者均符合條件，會持續觀察申請情況。

另外，她說，新型肺炎疫情令部分企業孵化時間變短，更快錄得盈利，可加快上市步伐，又重申港交所會持續完善上市制度。