周末各區新盤正面對撼　最新部署一文睇曬

發展商趁疫情緩和爭相開盤。市區再有大型項目公布開價加入推售行列，並隨即開放示範單位及收票，料最快下周可以進行首輪銷售，與其他各區銷售中樓盤正面對撼。

●啟德THE HENLEY I首批平均呎價逾2.6萬 入場費748萬

市區新盤蜂擁推出搶吸上車買家。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I首張價單推出96個單位，間隔一房至三房，折實平均呎價26,448港元，開價相當克制，最低折實呎價由24,382元起，單位為2座6樓H室，實用面積379方呎。入場費由逾748.88萬元起。

周五(30日)起開放示範單位及收票，最快下周開售。周內有機會加推新價單，海景戶及頂層特色戶查詢反應理想，日內可能公布招標安排。

資料顯示，同區GRANDE MONACO於今年2月推出首批68伙，實用面積由351至961方呎，扣除最高20.5%總折扣優惠後，折實平均呎價23,795元，折實入場費由766.2萬元起。是次THE HENLEY I平均呎價創出區內新盤開價新高。

●美聯料THE HENLEY I租金回報率約3厘

美聯住宅部行政總裁布少明稱，啟德THE HENLEY I開價較同區市價略低5%至10%，首批單位可望沽清。項目日後呎租料約60港元，回報率約3厘，料可吸引投資者入市。

另外，他估計5月一手樓成交量有機會達2,500宗。

●中原料THE HENLEY I首批單位可一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德THE HENLEY I開價較預期低約一成，加上同區一手一房單位已沽清，是次發展商更提供9成按揭，料3成買家為投資者，首批料可一Q清枱。

●【多相】啟德THE HENLEY I兩個示範單位曝光

至於根據2座32樓G單位搭建的一房戶，實用面積380方呎，大廳連接22方呎露台，廚房亦屬開放式設計，睡房同樣配備連衣帽間。

●旺角ONE SOHO累收逾1,300票 超購逾6.7倍

上車新盤認購反應踴躍。信和置業（00083）集團聯席董事田兆源表示，旺角ONE SOHO截止今日下午6時，已累積收逾1,300張入票，超額認購逾6.7倍。準買家鍾情市區項目交通便利，入票人士以年輕客居多。該盤將於明日下午3時截止接受認購，本周六開售168伙，預期首輪開售後，加推單位會有加價空間。

●沙田名日‧九肚山盡推最後4間洋房下周一起標售

一手洋房需求殷切。長實地產投資董事黃思聰稱，沙田名日‧九肚山盡推最後4間特色花園洋房標售，下周一（5月3日）起每日招標，滿足市場需要。項目推出至今今已售出14間花園洋房，成交金額2,280萬至2,896萬元，最高呎價達3.2萬元，單是4月便已售出6間。是次推出的洋房實用面積由891至926方呎，間隔三房一套連工作間設計，每戶均設私人花園。

●黃竹坑站晉環截票共錄逾5500個登記 成今年新盤票王

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫稱，旗下香港仔黃竹坑站晉環將於本周六開售240伙，今日（4月29日）下午截止接受認購，共錄得超過5,500張入票登記，超額認購近22倍。

發展商周六開售當日亦會同步亦推出10伙四房大戶標售，於下周一截標。項目首張價單折實平均呎價為29,689元，第2號價單則為31,652元，首輪發售單位實用面積由383至937方呎，折實售價由1,146.1萬至3,243.2萬元，呎價介乎27,005至38,155元。

●馬鞍山峻源特色戶6450萬元售出

特色戶有價有市。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源再錄大額特色戶交易。單位為3座23樓A室，實用面積2,379方呎，平台及天台分別223與2,116方呎，成交價6,450萬元，呎價27,112元。項目連續兩天錄得頂層大宅獲承接，共涉金額逾1.4億元。

●維港滙III周內連沽4伙 吸金逾3,230萬元

由5大發展商合作的西南九龍維港滙III，本周連錄4宗成交，套現逾3,230萬元，單位全屬2座B室，實用面積312方呎，每戶成交價由約787.2萬至830萬元，呎價25,233至26,602元。

●元朗瑧頤連沽2伙三房大單位

新世界發展（00017）元朗住宅項目瑧頤，近日已屆現樓並連錄成交，剛連沽兩伙三房戶。其中19樓A1單位，實用面積577方呎，成交價為987萬元，呎價17,106元。項目開售至今共累沽306伙，套現逾17億元，全盤售出逾97%。