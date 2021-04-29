美股道指早段漲212點　科企績佳納指破頂

聯儲局立場偏鴿，加上科技股業績亮麗，美股周四(29日)做好，道指早段漲212點，至34,032點；標指升35點，至4,218點新高；以科技股為主的納指升160點，至14,211點，亦破頂。

蘋果公司(Apple Inc.)上季收入達236.3億美元，按年增長1.1倍，勝市場預期，又宣布加大回購，回購規模將增加900億美元，股價早段升1.97%至136.2美元。

高通上季收入大增52%，主要受5G手機需求激增帶動，惟手機晶片銷售增53%，至40.7億美元，增速較對上一季的79%減慢。高通股價早段升5.06%至143.47美元

Facebook(Fb)第一季仍按年多賺93.73%至94.97億美元(約740.76億港元)，每股盈利3.3美元，遠勝市場預期的2.34美元。雖然公司預告收入增長將於下半年顯著地放緩，但股價早段漲6.43%至326.84美元。

福特汽車預告本季計劃產能將會因「缺芯」減半，對全年盈利的衝擊達25億美元，問題恐延續至明年，股價早段挫6.7%至11.59美元。

周四是美國總統拜登上任滿100天，期間美股表現強勁，由今年1月20日就職禮到本周三止，標指累漲10.12%，勢是歷任總統第二佳，僅次於1933年羅斯福執政時代，道指期內亦漲9.34%。