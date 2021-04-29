麗東海景豪苑8日沽3伙　最新呎價18097元

二線屋苑交投步伐加快，筲箕灣麗東海景豪苑8日連錄3宗買賣，包括兩房戶以約818萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣麗東海景豪苑近8日連錄3宗買賣，包括2座高層D室，實用面積約452方呎，兩房間隔，獲上車客以約818萬元購入，實用呎價約18,097元。

●北角康和苑中層B室，實用面積924方呎，三房間隔，獲外區換樓客以1,833萬元承接，實用呎價約19,838元，做價及呎價創該盤歷史新高。

●灣仔囍滙3座高層G室，實用面積346方呎，開放式間隔，以943.6萬元易手，實用呎價27,272元，新買家屬用家，原業主於2015年以752.3萬元買入，持貨6年帳面獲利191.3萬元，單位升值約25%。

●西灣河嘉亨灣1座高層H室，實用面積493方呎，兩房間隔，望海景，1月初叫價1,150萬元，最終以1,120萬元易手，實用呎價約22,718元，新買家屬於用家。

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九龍區

●啟德天寰4月暫錄約2宗買賣，其中3座高層D室一房戶，實用面積約343方呎，以860萬元放盤9個月，減價47萬元，獲長線投資者以約813萬元入市，實用呎價約23,703元，原業主持貨不足4年，單位升值約15%。

●將軍澳4月暫錄432宗買賣，交投持續活躍，峻瀅本月暫錄約21宗，包括7座低層C室，實用面積498方呎，兩房兩廳設計，剛以708萬元成交，實用呎價約14,217元。

●將軍澳廣場8座中層D室，實用面積約414方呎，兩房間隔，原先以叫價780萬元放盤，上午放盤，下午即獲外區客承接，經議價後減價3.2萬元，最後以776.8萬元沽出，放盤僅約四小時，實用呎價約18,763元。

●茶果嶺麗港城4月暫錄14宗買賣，平均實用呎價14,882元，其中17座高層E室，實用面積687方呎，套三房間隔，議價後以1,048萬元易手，實用呎價15,255元。

●牛池灣峻弦6座中層E室套三房戶，實用面積713方呎，原先開價1,180萬元，累減97萬元，減幅8.2%，最終以1,083萬元易手，實用呎價約15,189元。

●西南九龍匯璽2B座中層E室，一房間隔，實用面積約351方呎，以18,000元放租1星期後，即接獲區內客接洽，雙方議價後以17,500元租出，實用呎租約49.9元，新租客睇樓兩次後決定承租。

●荔枝角美孚新邨4月暫錄得約32宗買賣，包括1期百老滙街23號中層L室，原則兩房改三房間隔，實用面積約579方呎，以約838萬元放盤約半年後，獲外區首置客接洽，雙方議價後減價約39.2萬元，以約798.8萬元成交，實用呎價約13,796元。

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新界區

●馬鞍山海濤居3座高層E室，實用面積465方呎，兩房間隔，放盤時叫價780萬元，獲買家以775萬元承接，實用呎價16,667元，原業主早於1997年3月購入，當時作價378萬元，持貨24年帳面獲利397萬元，單位期內升值逾1倍。

●馬鞍山迎海．御峰10座中層B室，實用面積1,554方呎，四房雙套連工人套房間隔，剛以3,048萬元易手，實用呎價約19,614元。原業主於2016年以2,283萬元購入，持貨5年帳面賺765萬元離場。

●沙田第一城4月暫錄約38宗買賣，對比上月全月錄約50宗略為回落，屋苑24座中層B室，實用面積447方呎，三房間隔，議價後以798萬元易手，實用呎價約17,852元。

●大埔中心4月暫錄9宗買賣，比上月全月錄18宗回落，新近錄得23座中層G室，實用面積315方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以500萬元易手，實用呎價約15,873元。

●粉嶺花都廣場9座低層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價538萬元，放盤兩個月，獲同區長線投資者以502.8萬元連租約承接，實用呎價約12,174元。

●粉嶺碧湖花園6座中高層B室，實用面積約491方呎，三房間隔，原先叫價690萬元，日前降價至648萬元成交，實用呎價約13,198元，現時該盤約有32個買賣放盤，入場費由530萬元起。

●上水居屋翠麗花園6座低層M室，實用面積約427方呎，兩房間隔，最終以已補價自由市場價420萬元成交，實用呎價約9,836元，屋苑本月累錄4宗買賣，現時約有12個放盤，最低入場價由440萬元起。

●元朗PARK YOHO Genova第16A座高層E室，實用面積約251方呎，屬開放式間隔，原業主叫價約438萬元放售上址約3個月，吸引首置客洽商承接，雙方輕微議價後終以435萬元售出，實用呎價約17,331元。

●屯門居屋龍門居16座高層D室，實用面積592方呎，三房一廳間隔，原業主增加議幅，累積減價33萬元，日前獲區內首置客於未補價第二市場以465萬元購入自用，實用呎價約7,855元，屬市場價成交。

●屯門卓爾居3座高層H室，實用面積512方呎，兩房間隔，放盤即日減價1萬元，以709萬元交吉沽出，實用呎價約13,848元，新買家為同區上車客，而原業主則於2018年4月以650萬元買入，物業期內升值約9%。