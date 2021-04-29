平盤絕迹！70%屋苑交投量下挫　麗港城跌幅最大

二手盤持續被消化，藍籌屋苑交投開始回落。綜合市場資料，4月份10大屋苑二手買賣宗數，佔70%按月下挫，當中以茶果嶺麗港城跌幅逾60%最多，其次是將軍澳新都城，同期亦跌近40%。而10個屋苑本月暫錄約343宗成交，較3月少約14%。

麗港城3月全月錄近40宗買賣。中原洪金興稱，該屋苑4月份暫錄約14宗，平均實用呎價約14,882元，較3月底升約0.6%。他指，上月屋苑成交步伐突然急增，加上叫價回升，相比下本月交投大減64.1%。該盤17座高層E室套三房戶，近日以1,048萬元沽，呎價約15,255元。

將軍澳本月整體二手市場錄逾430宗買賣，交投氣氛持續暢旺，但區內指標新都城只錄37宗成交，較上月60宗顯著回落。該行伍錦基指出，項目已出現缺盤情況，買賣市場因而受影響。

事實上，區內有不少購買力流入部分二線屋苑，帶動樓價上升。美聯鄧國偉表示，新寶城1座高層F室，實用面積約377方呎，兩房改一房間隔，剛以775萬元沽出，呎價約20,557元創屋苑歷史新高。

此外，天水圍嘉湖山莊及荔枝角美孚新邨，本月買賣宗數亦比上月少逾20%。其中嘉湖山莊本月暫錄約42宗，較3月同期少約28.8%。而美孚新邨則錄約32宗，亦跌約22%。

雖然成交減少，但10大屋苑4月份平均實用呎價，佔八成較3月底上升，當中東涌映灣園平均呎價約12,581元，按月同期急升約12%。中原陳偉業指，屯赤隧道通車前，東涌二手樓市出現追低水情況，消化大量放盤，最終推高樓價。映灣園5座極高層套三房戶，日前以970萬元沽，以實用面積約809方呎計，呎價約11,990元，屬同類型單位理想價。

市區盤方面，紅磡黃埔花園4月份二手價量齊升，該行袁顯岸稱，屋苑本月暫錄49宗買賣，平均呎價約16,997元。據了解，兩數字較3月漲約75%及1.6%。而鰂魚涌康怡花園情況相若，同期交投量及平均價，亦分別錄約22.7%及4.8%的升幅。

同區太古城本月暫錄約41宗買賣，平均呎價再破兩萬元，最新約20,149元。該盤春櫻閣高層G室海景單位，實用面積1,015方呎，剛售2,388萬元，呎價約23,527元。