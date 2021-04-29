【產經評論】拜登百日贏疫戰　未來年半速制華

美國總統拜登上任百日，防疫工作速見效，大量國民已接種疫苗，相比去年疫災，目前反成為最能擺脫疫情的國家，加上以萬億美元計的刺激經濟方案到位，無疑為這位白宮新主人支持度加分。「安內」既達，令拜登「百日宴」後更容易着手聯合盟友，全面「攘外」制華。中國也只能作最壞打算、做最佳準備，全力奮戰！

拜登上任前，多次批評前總統特朗普防疫失策，故甫上任即着手防疫，至近月印度等地疫情惡化，美國則受控，完全扭轉形勢，單是這樣，足以奪回民心，任憑特朗普「在野」怎批評，也無法勝過客觀事實。如無意外，下月美國將踏入疫後里程碑。

如是者，拜登能花較多精力緩解社會不公平問題，雖然一提開徵富人稅及提升企業稅率等措施，就會引來反對聲音，但相信只是商界討價還價的過程，最終必能妥協，以免激化民粹，得不償失，故美股近期並無大跌，反映了市場也預期相安無事。再者，加稅是美國實施「強財政」政策的重要支持，有助鞏固美元信用，確保舉債能力，達致股匯債三贏。

至此，拜登「安內」工程大致到位，下一目標必然「攘外」，即要在貿易、科技、資源、金融、地緣政治等範疇全面制華，而且要在2022年11月國會中期選舉前有顯著效果，才能保住國會控制權。因此，拜登用了百日抗疫，也要極速制華，絕非等閒，事實上，他已將中美之爭定性為意識形態之戰，新疆棉花事件及《中歐投資協定》受阻，皆顯示盟國願意在戰線上與美國保持一致。這個局面是奉行「美國獨贏」政策的特朗普政府不能做到的，正正也是中國在與美爭霸的路上，最不願見到的發展。

近十年，中國在科技上加快步伐，加上整體經濟增長較快，與發展停滯的美國確實一度形成了對比。惟整體上，美國在科技上仍然領先，美元霸權亦讓美國在中美金融戰上處有利位置，這些都是現實！面對這個世界霸主，預期中國至明年底也不好應付。一方面得加強防範金融系統性風險，今年以來中國的貨幣政策取向審慎、並主動為股市降溫和整頓金融科技發展，皆看得出其心思；另一方面，中國得繼續積極推動創新科技等新基建，建立新增長點，並設法延續人口紅利優勢，加快金融監管改革，有序開放和深化市場，踏實推進雙循環戰略。

如此看來，中美雙方皆在搶時間，接下來年半的對碰勢必來去如風，投資者要坐穩了！