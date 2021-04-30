東方日報B1：拜登就職100日　美股史上次佳

周四是美國總統拜登上任滿100天，期間美股表現強勁，反映市場對其施政滿意。標指由今年1月20日就職禮到本周三止，累漲10.12%，勢是歷任總統第二佳，僅次於1933年小羅斯福執政時代；道指期內亦漲9.34%。美股周四早段為拜登送上「百日宴」，道指升212點，至34,032點；標指漲35點，至4,218點，又創新高；以科技股為主的納指升160點，至14,211點，同破頂，惟3大指數升幅之後顯著收窄。

小羅斯福曾當4任總統，1933年首個任期時，首100天標指勁漲79.62%，同期道指亦漲75.4%。值得注意的是，小羅斯福於1945年4月去世，當時其第四個任期開始還不足100天，期間標指升約4.61%，但若計入繼任人杜魯門接手後的日子，首100天標指漲幅應略高於10%。相比之下，前總統特朗普2017年上任首100天，標指升5.32%。

整體而言，股市在民主黨總統就任首數月的表現，優於共和黨總統。若不論黨派，標指於每位總統任期首100天平均升3.22%，但若只計民主黨總統，平均升幅達6.87%；反之，若只計共和黨總統，則平均跌1.34%。

拜登上任首100天的股市表現，受多項利好因素推動，包括數以萬億美元計的財政刺激方案、聯儲局持續的寬鬆貨幣政策、新冠肺炎疫苗廣泛接種，以及一連串強勁的經濟數據和企業盈利。

最新數據顯示，美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.4%，較去年第四季的4.3%加速，並高於市場預期的6.1%，反映政府增加開支及疫苗推出的刺激作用，期內佔經濟比重最大的個人消費以年率計急升10.7%，升幅是自1960年代以來第二高。樓市亦復甦，3月待完成房屋銷售按月增1.9%，扭轉前一個月跌11.5%的勢頭，但升幅低於市場預期的5%。

事實上，拜登上任後積極推動疫苗接種，成為其一大功績，亦為經濟重啟定下基礎，反觀印度及其他地方仍苦於遏止疫情。不過，他仍面臨許多經濟挑戰，包括疫情令當地貧富差距擴大，失業問題仍然嚴重。其中，失業達6個月或以上的人被視為長期失業，他們在尋找工作方面尤其困難。回看2008年金融海嘯後，美國長期失業人數曾升見680萬，而在疫情爆發前只有110萬，但上月則達到420萬。至於美國上周首次申領失業救濟人數減少至55.3萬人，為疫後新低，但多過市場預期的54.9萬人；截至前周止持續申領人數增加9,000人，至366萬人，多過市場預期的361.4萬人。

持續的刺激措施，加上需求回升及原材料漲價下，當地通脹亦有上升之勢。早在拜登政府3月落實1.9萬億美元紓困方案後，美國前財長薩默斯就警告，當地正面臨40年來「最不負責任」的宏觀經濟政策，可能導致當地經濟過熱，最終陷入衰退。誠然，在拜登政府大舉增加開支下，美國財赤和債務亦愈益擴大，今個財年首6個月，即去年10月起至今年3月，財赤已累達破紀錄的1.7萬億美元(約13.26萬億港元)。不過，聯儲局主席鮑威爾和財長耶倫均認為，財赤問題未對美國經濟前景構成威脅。