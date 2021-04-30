美傳奇價值投資經理跳樓亡　其基金此前已清盤

美國華爾街傳來悲劇，外媒報道，59歲的傳奇價值投資基金經理Charles de Vaulx周一(26日)從其辦公室跳樓自殺身亡，留下妻子及兩子女。他生前擔任美國資產管理公司International Value Advisors (IVA)主席兼首席投資總監，而他的基金此前已經清盤。

據悉，2021年3月，他管理的基金宣布清盤。導致清盤的原因是其價值投資策略受到新冠肺炎疫情的打擊，投資者紛紛大批撤回現金。其管理的資產由於客戶贖回而從200億美元跌至10億美元以下。

然而，一位知情人士透露說，「這在很大程度上是莎士比亞的悲劇... 具有諷刺意味的是，他持有的許多股票在過去幾個月中已經大幅升值。但Charles de Vaulx是一個有很多狂妄自大的複雜人，他覺得他沒有完成價值投資的使命，失去了存在的理由。」

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