美股道指收升239點　標指創新高

大型科技股業績做好，加上數據強勁，均刺激美國股市周四(29日)上漲，標指創收市新高。道指收報34,060點，升239點或0.71%；標指收報4,211點，升28點或0.68%；納指收報14,082點，升31點或0.22%。

美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.4%，較去年第四季的4.3%加速，並高於市場預期的6.1%，反映政府增加開支及疫苗推出的刺激作用，期內佔經濟比重最大的個人消費以年率計急升10.7%，升幅是自1960年代以來第2高。

美國疾病預防控制中心表示，美國港口的航行可能於7月中旬開始，郵輪股先升後回軟，嘉年華收跌逾2%；挪威郵輪全日僅微升0.26%

蘋果公司(Apple Inc.)上季收入達236.3億美元，按年增長1.1倍，勝市場預期，又宣布加大回購，回購規模將增加900億美元，股價高後低走，收報133.48美元，跌0.075%。

Facebook(Fb)第一季仍按年多賺93.73%至94.97億美元(約740.76億港元)，每股盈利3.3美元，遠勝市場預期的2.34美元。雖然公司預告收入增長將於下半年顯著地放緩，但股價收報329.51美元，升7.3%，創收市新高。

福特汽車預告本季計劃產能將會因「缺芯」減半，對全年盈利的衝擊達25億美元，問題恐延續至明年，股價全日跌9.41%，收報11.26美元。

周四是美國總統拜登上任滿100天，期間美股表現強勁，由今年1月20日就職禮到本周三止，標指累漲10.12%，勢是歷任總統第二佳，僅次於1933年羅斯福執政時代，道指期內亦漲9.34%。