致富：逢總統就職必升？　拆解年初債息急飆之謎

致富證券財富管理部總經理張德明直言，近期的債息回升，主要是由經濟復甦所衍生的通貨膨脹所帶動。回看美國去年一月初仍未受疫情影響時，債息在1.8至1.9厘水平，其後2、3月疫情席捲全球，多國央行包括美國聯邦儲備局都開始量化寬鬆(QE)來刺激經濟，避免通縮，市場流動性非常充裕，令債息在去年8月跌至約0.5厘的水平。不過，在今年初，債息從0.92厘，升至3月尾的1.77厘，累積上升幅度達90.3%，其凌厲的升勢是近年少見的。張氏指出，除了因為市場資金充裕之外，今年疫苗推出，接種人數陸續增多，全球確診個案逐步回落，社區活動得以有望重啟，令經濟活動相較去年最差之時回升，今年無論從經濟數據、企業營利都看到正面增長。

他續解釋，如果以生產總值(GDP)的方程式「Y=C+I+G+(X-M)」**去看，即GDP等於消費、投資、政府支出及淨出口的總和，當中的消費(C)在經濟活動重啟之下飆升。市場預期會有報復式消費的出現，雖然市場歡迎消費回升，但卻擔心物價上升令通脹加劇，最終或會迫使美聯儲提早加息，在利率趨升的預期下，債息亦步步向上。

現時拜登僅就任幾個月，但張德明認為他催谷流動性絕不手軟，先是他上任前建議的1.9萬億美元經濟紓緩方案已獲美國國會通過，刺激了消費支出(C)。另外，本月初，拜登再建議了一個加大基建方案，涉及增加政府2.2萬億美元的支出(G)，是一個巨大的數字，並有與社會爭奪資源之嫌，令市場擔心聯儲局為防通脹失控而收緊QE。

到底今年債息會升多少？聯儲局又會否提前在今年加息呢？我們在下星期探討。

註釋**

GDP：國內生產總值

C：消費

I：投資

G：政府開支

X-M：淨出口