康宏環球被勒令下周二退市　AGBA考慮提出全面要約

除牌後，將不會有正式機制協助進行股份買賣。公司現正委聘一個為非上市公司而設的電子交易平台，為有意出售其股份之股東及有意買入股份之潛在投資者提供對盤服務。公司希望將於未來兩周完成入駐此平台。

對於被勒令除牌，康宏環球主席及執行董事李晉頤指出，相信這是一個不幸且理據不足的決定，因此舉無疑容許犯錯者向股東，特別是小股東落井下石。公司曾考慮是否就此決定進行司法覆核，然而經周詳考慮後，認為公司繼續上市但停牌並非提升股東價值的最佳選擇。即使進行司法覆核，亦未能預見聯交所能於短期內容許公司復牌。

李稱，公司上市地位之改變將不會影響集團之財務穩健、營運及前景。公司的業務並非依賴公司上市與否，而上市地位之改變亦不會影響其於金融機構之信用狀況。公司大部分業務均受保監局、證監會及積金局等監管機構監管。上市地位之改變將不會影響公司與監管機構之間的關係及監管形式。因此，預期公司未來之業務營運方式將不會有重大變動。

此外，公司於2020年11月25日宣布擬出售所有平台業務及30%獨立理財顧問業務予AGBA，以及擬向其股東作出若干AGBA股份的實物分派，公司亦可能進行場內股份回購，而鑑於上市覆核委員會決定，公司了解到AGBA有意考慮是否向公司持股者提出全面要約，以購買公司全部股份，取代條款書項下擬進行交易。公司相信，對有意就其股份獲得流動性的少數股東而言，此舉將為最快捷有效的方法，因此將歡迎AGBA採取此項決定。