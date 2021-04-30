五窮月將至　3大股市趨勢你要知…

基本上，最新大藍籌公布的業績都對辦，有助股市估值趨穩。展望「五窮月」，港股實際會點走？筆者認為要注意3大發展。其一，中資科技股已一定程度消化了反壟斷監管旋風，各大科企的罰單季內有望陸續出爐，故因為呢方面消息而令股市大幅波動的壓力，會相對首季緩減，但上升動力，還須看行業整改的力度，以及內地股市氣氛。

其次，是睇實美國的投資市場氣氛。雖然美國疫情漸受控，政府亦落實眾多大計，但似乎美股估值太高，上升動力未如預期。股市升唔起，就要跌，呢個係自由市場的定律，一旦美股出現10%波幅，港股點都要震一震，下方最低消費係3月低位27,500點。

最後，但亦最重要，係中美關係。拜登政府1月上場，至今百日已過，美國經濟動力應該會增強，跟中、俄角力的本錢同氣燄都有條件提升。到底美俄關係能否修補？又會唔會加大對華制裁？中國又會唔會再賣帳？都會係市場焦點。大國角力，非單影響「五窮月」市況，年內餘下時間，國際地緣政治風險只會更緊張，落得場就要時刻為此作最壞打算，作最佳準備。

總括而言，建議留意經濟復甦、醫療等題材；優質高息股具抗跌力，可以坐定定；但受累原材料短缺或價格上升的製造類股份或消費股，就要提防銷售反彈亦難抵銷成本上升影響，汽車股就是一個例子，故選股時要加倍留神。

東網產經專欄作者 帥哥