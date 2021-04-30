布油升上68美元　道期報跌

●美匯指數報90.61；港匯低見7.7638；離岸人民幣(CNH)企6.4638；美元兌日圓處108.88；歐元見1.2124，英鎊升至1.3950。金價企1,773美元。布油報68.03美元，紐油處64.8美元。比特幣跌至5.35萬美元。道指期貨下跌。

●亞馬遜首季淨銷售按年增43.8%至1,085.18億美元，市場預期1,045.1億美元；淨利潤按年增2.19倍至81.07億美元，折合每股盈利15.79美元，市場預期9.54美元。

●紐約市長白思豪稱，紐約市將於7月1日全面重新開放，屆時演出場地、健身室、商店、餐館和髮型屋將恢復營運。

●外媒報道，美國建築及採礦機械設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)警告，受累於全球缺「芯」，公司可能無法滿足今年終端用戶的需求。

●美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.4%，較去年第4季的4.3%加速，並高於市場預期的6.1%，反映政府增加開支及疫苗推出的刺激作用。

●美國3月待完成房屋銷售按月增1.9%，扭轉前1個月跌11.5%的勢頭，但升幅低於市場預期的5%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬人，至55.3萬人，多過市場預期的54.9萬人，前周止持續申領人數增加9,000人，至366萬人，多過市場預期的361.4萬人。

●港股ADR指數收報29,328點，升24點。

●5月恒生指數夜期收報29,034點，跌73點，低水269點，成交13,840張。

●紐約6月期油收報每桶65.01美元，升1.15美元或1.8%；布蘭特6月期油收報每桶68.56美元，升1.29美元或1.92%，均連續3日上漲。

●紐約6月期金收報每安士1,768.3美元，跌0.3%。

●外國傳媒報道，主要受能源成本的推動，德國的通脹2年以來首次超過2%。

●寒流致德洲工廠停產，三星晶片業務損失28億元。

●傳京東物流通過上市聆訊，集資最多312億元。