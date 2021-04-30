石醴泉：美倘遏債息料有利A股

在前幾期文章中曾經談及美國通脹的風險、拜登派錢和美元升值如何影響新興市場，今天也會分析一下未來美國利率走向，對中國經濟和股市的影響。雖然中國是第二大經濟體，但美元作為環球儲值和貿易貨幣，美國貨幣政策和美元走勢對世界經濟仍然有舉足輕重的影響。

債券投資者對經濟前景的觀察通常較股票投資者來得精細，所以債市動向一般對經濟前景更具指示性。從美國國債和抗通脹國債利率差距計算出來的美國通脹預期，在去年3月低見0.14%後，過去數月漸漸攀升，截至4月已經達到2.5%以上，創出12年新高，重回到2008年環球金融風暴前水平。

不過，聯儲局最近採用了一個新近訂立包含21個不同指標的「通脹預期指數」，來衡量市場對通脹的預期。當局指，就算是短期通脹率超過2%的長遠目標水平，只要市場通脹預期不變，他們認為實質通脹率最後也會回落到2%水平，所以當局會暫時傾向採取不作為政策，繼續容忍債券市場所發出的通脹向上信號。美國10年期國債利率也因此從去年低位的0.5厘，回升到今年4月高位的1.8厘左右。

雖然美國10年期國債利率上升，導致流入新興市場的資金開始減少，但中國債市對國際投資者仍然有吸引力，原因有三。第一，中國國債利率仍然比主要歐美國家來得高；第二，中國利率與零水平還有一段距離，代表傳統貨幣政策依然有效，如有需要的話，仍然有減息空間；第三，中國是經常帳有盈餘的國家，投資國債壞帳風險低。

至於未來環球資金流動情況，投資者也需要留意聯儲局是否有後着，積極干預美國長債息率。現在聯儲局由鴿派當道，他們對美國長債息率不斷上升繼而壓制美國經濟的擔心，遠多於對通脹的擔心，所以也正在考慮一些更進取的方法，包括制訂長債利率水平(Yield Curve Control，簡稱YCC)目標。此方法有點類似2011年的扭曲操作，但卻更進取。日本央行在過去數年也採用YCC，上次美國使用此極端手法時，已可追溯到第二次世界大戰的時候。不過，聯儲局何時會出手，暫時難以得知。美國長債息率暫時只回升到去年初低於2%水平，若突破2%的話，聯儲局出手的機會也會相應增加。如真的推行YCC，這代表印鈔力度會進一步增加，美元匯率有機會會轉弱，資金流向新興市場的機會也會增加。

另一個有機會影響今年資金流的因素，便是內地跟歐美的相對經濟增長率。再過去一年，中國對付疫症成效相當顯著，疫症對經濟的影響比較輕微，國際資金也因此而流入大陸股票市場「避險」。但今年情況可能有變，美國和英國打疫苗速度相對較快，疫苗保護率也相對較高，所以在下半年經濟重回正軌的機會也大增。而對於中國來說，去年那種國外資金大幅流入和貿易盈餘同時增加的情況，今年應較難再發生。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)