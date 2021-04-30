麥嘉嘉：內房高收益債值得關注

中國2021年第一季度實際國內生產總值(GDP)按年增長18.3%，其中最終消費支出對經濟增長貢獻率為63.4%，推動GDP增長11.6個百分點。內地商品消費升級及出口拉動經濟穩定增長，令3月社會消費品零售總額按年增長34.2%，高於預期的30.4%，可選消費表現強勢帶動社會消費品零售強勁增長。

2020年下半年以來，地產銷售和竣工數據持續向好，後地產消費周期及內地消費升級，有望繼續推動內地商品消費需求，帶動經濟穩定增長。

中國房地產銷售數據依然亮眼，2021年4月10日至16日當周，45個重點城市的新盤合計成交715萬平米米，按周增長13%；其中，一二線按周增長17%、三四線則按周減少2%；4月累計一手樓全月成交按年增長45%；其中一二線城市按年增長50%、三四線城市按年增長27%。上周14個重點城市二手樓成交199萬平米米，按周增長39%；4月累計成交按年增長41%。

根據外按外媒數據顯示，截至4月7日止，在66家已披露2020年度業績的滬深港上市的百強中資房地產公司中，有32家企業已經達到「三道紅線」要求，較2019年6月尾的14家，增加18家；「三道紅線」均不合格的房企減少至4家。是否達標「三道紅線」將對房企融資能力構成重大影響。

此外，中國國債被確認納入富時羅素世界國債指數，權重為5.25%。市場估計約1,300億美元的被動資金將流入中國債券市場。在全球負利率程度加劇之下，中國債券處於相對較高的收益率水平，為國際投資者帶來了可觀的回報。

投資者不妨關注內房高收益債券，因達標「三道紅線」與否，對房企來說至關重要，企業必將盡力改善指標以達到監管要求，在這過程中，企業的風險將顯著降低，有利債券價格表現。策略上，中國債券市場將更趨於多元化及健康發展。我們認為投資者應策略性地增持。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人)