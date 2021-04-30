溫灼培：美元升勢或告一段落

於今年首季，利好美元的因素確實不少，例如美國接種疫苗較其他國家要快，拜登政府又接連推出抗疫方案及基建方案，成功刺激美國經濟，加上美國長債息率上升，亦為美元帶來支持。

不過，從現在看來，利好美元的因素似乎已盡出，到下半年情況料將改變。歐洲的疫苗接種正迎頭趕上，使美元逐漸失去優勢，而隨着全球在疫情時推出的限制措施一一解封，可以想像投資氣氛將更暢旺。這會使資金離開現金(即美元)到四處尋找投資機會，將不利於美元匯價。

而經歷了美國長債息率於首季的大幅飆升，假如聯儲局堅持短期不加息，相信也會限制美國10年期債息大舉攀越1.7厘的能力，並使美元失去了一個重要支持因素。

繼2008年金融海嘯後，於2020年疫情期間聯儲局又大印鈔票，使市場開始對美元失去信心。更甚的是，美國過去一直以美元作為威脅別國的政治武器，要求別國站在美國的同一政治立場上，使不少國家開始嘗試擺脫美元掣肘，並使用其他貨幣，尤其以歐元作為替代。

這可從國際貨幣基金組織(IMF)提供的全球儲備貨幣佔比，及環球銀行金融電信協會(SWIFT)的全球支付貨幣佔比，這兩數字中有所反映。當中不難發現，美國的全球儲備佔比於去年第四季已跌穿了六成比重，是過去25年來首次。至於美元的支付佔比也降至與歐元相當接近水平。

不過，在長遠看淡美元大方向的同時也要留意一些風險變化。歐盟內最大國德國將於今年9月26日舉行全國大選，在野「綠黨」勝出的機會很大。如德國一旦改朝換代，這或會為歐元帶來一定衝擊，反而可能會有利美元升值，料今年上半年美匯指數較大機會於89.5至92.5水平間徘徊。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培