澳洲5大城市聯排別墅「大晒冷」 首期低至32萬港元

澳洲一直是香港人移民熱門地方，各個城市各有優勢，Ray White為了讓讀者揀選最合適落腳點，今期「大晒冷」精選悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德及珀斯5大城市聯排別墅項目，無論任何要求、任何地段，一定可以搵啱心水！是次聯展提供三房或以上屋型，入場首期低至32萬港元，呎價只需2,700港元起。

Ray White今次為一眾有意欲移民澳洲、甚至已經手持簽證但仍未決定落腳點的讀者揀選適合地方。移民要贏在起步，適當的落腳點有助更快融入當地生活，公司將為客戶配對最適合的樓盤，分享只有當地人才知道的最新動態。事實上，聯排別墅在澳洲當地非常搶手，一盤難求，更莫論在海外市場推售，絕對是自住及投資保值之選。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，最近不少香港人有意移民澳洲，或已得到當地簽證，希望尋找三房或以上聯排或獨立別墅，私隱度高兼有較大空間。公司作為澳洲百年代理，於全國設有1,000間分行，今次舉辦的澳洲五大城市聯展，搜羅各區精選三房至五房自用上車盤，幫助客戶揀選理想居所。

其中，墨爾本打卡熱點Brighton Beach彩虹小屋相信讀者一定不會陌生，今次Ray White帶來Brighton East海灣地段聯排別墅，位置等同香港南區、淺水灣的豪宅地段，是次海外獨家限量4套發售，提供三房連雙車位戶型，單位2樓為休息區，設有3個房間，而地下設有活動區，亦可升級作四房之用，呎價僅3,900港元起。

從項目只需4分鐘即達著名海灘Brighton Beach，享受輕鬆時光。前往Westfield購物中心消閒購物僅需5分鐘，同時10分鐘可直達Monash大學、25分鐘可至墨爾本市中心，生活配套充足便利。

許嘉宇續稱，澳洲疫情已受控一段時間，海外留學生有望回流澳洲，即將入伙的墨爾本MONASH大學區全新聯排別墅是理想選擇，三房首期低至45萬港元起，單位空間寬敞私隱度高，媲美香港名人明星聚居的「康樂園」。

此外，今次聯展亦會推介布里斯本超值聯排別墅屋苑，許氏稱，項目為Clearview Urban Village，集獨立屋、聯排別墅及公寓於一身，距離市中心僅4公里，坐落極具人氣地區Seven Hills，該區平均一個物業的睇盤人數多達1,636人，比起昆士蘭州的平均892人多出接近2倍。

該區鄰近市中心的項目，一般以密度較高的公寓為主，而是次推介的屋苑式聯排別墅，是難得接近市中心的低密度發展，步行距離可達車站，是一個交通及生活配套完善的社區。

項目最新1期海外限量4套供應，戶戶配備雙車位，四個房間均設於2樓休息區，當中包括大套房。而今次推出的別墅單位入場費僅約70萬澳元起，相比同區四房獨立別墅平均售價約100萬澳元明顯低水，預期未來有更佳升值空間。

澳洲樓市已開始復甦，許嘉宇指出，最近當地樓市火熱，相信仍會維持一段時間，目前有多項利好因素支持樓市，包括持續的低息環境，現時息率低至僅0.1厘，並為維持一段不短的時間。此外，量化寬鬆令市場資金相當充裕，加上各州均推出首次置業的優惠政策，配合長期低水的匯率，加速了市場上車步伐。

Ray White將於本周六、日於尖沙咀星光行16樓舉辦澳洲聯排別墅聯展，屆時設有免費講座，提供移民澳洲「自住樓」全攻略，熱門地區衣食住行、校網、樓市逐一分析。

澳洲聯排別墅聯展

日期：5月1及2日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座時間：每日下午1時及4時

主題：移民澳洲「自住樓」全攻略