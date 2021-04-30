中國4月製造業PMI跌至51.1遜預期 晶片短缺問題仍嚴重

中國國家統計局公布，4月份官方製造業採購經理指數(PMI)為51.1，預期為51.8，前值51.9。

生產指數和新訂單指數分別為52.2和52，低於3月1.7和1.6個百分點，表明產需繼續增長，但增速低於上月。從行業情況看，農副食品加工、木材加工及家具、計算機通訊電子設備及儀器儀表等行業生產指數和新訂單指數均高於3月，且位於相對較高景氣區間，表明上述行業市場需求持續釋放，企業生產經營活動進一步加快。

新出口訂單指數和進口指數分別為50.4和50.6，低於3月0.8和0.5個百分點，連續2個月位於擴張區間，反映出製造業外貿業務繼續增長。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為66.9和57.3，均低於3月2.5個百分點，仍為近年較高水平。從行業情況看，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等原材料行業兩個價格指數均高於70，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業出廠價格指數連續2個月高於85，表明相關行業成本壓力持續向下游傳導。

大、中型企業PMI分別為51.7和50.3，低於3月1.0和1.3個百分點；小型企業PMI為50.8，高於上月0.4個百分點，其中生產指數和新訂單指數均連續兩個月回升，表明近期小型企業生產經營狀況有所改善。

生產經營活動預期指數為58.3，低於3月0.2個百分點，但繼續位於較高景氣區間，且明顯高於近兩年同期水平，企業生產經營預期總體向好。從行業情況看，農副食品加工、木材加工及家具、專用設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均高於60，相關行業企業對近期市場發展保持樂觀。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，有調查企業反映，晶片短缺、國際物流不暢、貨櫃箱緊缺及運價上漲等問題仍然嚴峻。高技術製造業供應商配送時間指數連續3個月低於44，企業原材料採購周期持續延長，正常生產活動受到一定影響。

至於非製造業PMI報54.9，預期56.1，前值56.3；綜合PMI報53.8，前值55.3。