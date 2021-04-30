滬深兩市偏軟　融資餘額少25億人民幣

滬深3大股指齊低開，滬綜指低開6點或0.18%，報3,468點；深成指低開26點或0.18%；創業板指亦低開10點或0.35%。

A股2020年報披露中，兩市共2,812家公司年報發布了分紅派現方案，合計派現將達1.36萬億元人民幣(下同)。超過60%上市國企拋出分紅計劃，逾800間央企、國企、集體企業合計擬分紅達9,115億元，佔A股整體分紅總額的比例約67%。

中國人民銀行於公開市場進行100億元逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。本周累計開展500億元逆回購操作，另有500億元逆回購到期，本周實現零投放零回籠。

另據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4672，較上日上調43點子。

截至周四(29日)，上交所融資餘額報7,995.93億元，按日減少14.55億元；深交所融資餘額報7,159.59億元，按日減少11.35億元；兩市合計15,155.52億元，按日減少25.9億元。

中國國家統計局公布，4月份官方製造業採購經理指數(PMI)為51.1，預期為51.8，前值51.9。該局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，有調查企業反映，晶片短缺、國際物流不暢、貨櫃箱緊缺及運價上漲等問題依然嚴峻。