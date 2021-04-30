財新4月中國製造業PMI報51.9 未來關注重點仍在通脹

財新4月中國製造業採購經理指數(PMI)按月回升1.3個百分點，至51.9，為2021年以來最強勁，並高過預期的50.9，表明製造業恢復在第2季開局有所加速。

該走勢與國家統計局製造業PMI並不一致。統計局發布的4月製造業PMI錄得51.1，較3月下降0.8個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業供需顯著擴張，海外需求亦較為穩健，就業市場有所改善。目前製造業景氣度依然維持較高水平，後疫情時代經濟修復動能猶在。未來關注重點仍在通脹，價格指數上漲已持續數月，仍未見改善迹象。

王續稱，近來高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

市場景氣度改善，推動製造業供給和需求同步擴張，生產指數和新訂單指數雙雙錄得4個月以來的高位。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需亦保持強勁勢頭，新出口訂單指數連續第2個月位於擴張區間，並增幅擴大。

供需改善，帶動4月就業指數結束連續4個月收縮，2020年12月首次站上盛衰分界線，表明隨着市場景氣度改善，企業開始增加用工量。雖然就業改善絕對值不高，但就業指數已錄得2013年2月以來次高位。

價格指數繼續上揚，通脹壓力進一步加大。4月購進價格指數繼續在擴張區間上升，刷新2017年12月以來的最高值。原材料市場價格繼續推動製造業企業成本上升，鋼鐵等工業金屬和化工原料價格持續飆升。受此影響，製造業企業出廠價格指數高幅回落，但仍繼續大幅高於盛衰分界線，中間產品價格上漲尤為突出。投入品價格指數持續高於出廠價格指數，對下游企業利潤形成擠壓。

4月供應商供應時間指數在收縮區間大幅下降，與此前受疫情管控影響不同，當月供應商供應時間的延長主因是原材料短缺。

面對旺盛的市場需求，製造業企業採購量顯著增加，採購量指數強勢擴張，原材料採購庫存也年內首次由降轉升。市場需求改善，則消耗了大量產成品庫存，產成品庫存指數連續兩個月處於收縮區間，且降幅有所擴大，企業普遍表示交付訂單時動用了原有存貨。

企業對產出前景仍然保持樂觀，但樂觀度微降至3個月低位。業界預期疫情即將結束，被抑制的需求將會得到釋放，加上新產品發布，支撐了企業的信心。