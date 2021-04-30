台海若爆發戰爭將成災難　經濟學人籲中美避戰…

英國著名媒體《經濟學人》（The Economist）以台灣雷達圖為封面，左有中國旗、右有美國旗，並有軍艦和軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，中、美須極力避免。

該報道指出，數十年來，中國和美國對台灣議題一直高度模棱兩可，讓有2,400萬人的台灣得以維持和平。中國喊著只有「一個中國」，也就是他們統治的中國；美國一方面點頭，但過去70年來又一直在講一套做一套。

時至今日，這種策略性模糊已經失效。美國憂心恐怕無法阻止中國武統。美國印太司令部司令Philip Davidson今年3月在眾議院聽證會上被問到，中國未來5到10年侵略或採取軍事行動的最可能潛在目標時表示，「台灣首當其衝」，甚至時間最快就在2027年。

● 台灣已成全球半導體產業核心

該報道表示，戰爭當然是一場災難，不僅因為戰爭會流血，會讓中國和美國這兩個核武國家衝突升級，經濟也是其中因素，尤其台灣是全球半導體產業的核心，台積電是全球最有價值的晶片廠，生產84%最先進晶片，一旦台積電停止生產，全球電子業也將隨之停擺，代價之大，可以想像。台積電的科技與經驗或許領先對手多達10年，無論是美國或中國都必須花費數年才能追上。

該報道認為，另一項更重要的原因是，台灣是中國和美國的競賽場域。儘管美國並沒有立下捍衞台灣的條約，但中國的突擊將考驗美國軍力以及外交和政治決心。如果美國第7艦隊(Seventh Fleet)沒有趕到，中國將在一夕之間成為亞洲主宰，而美國在全世界的盟友將知道美國不值得信賴，所謂「美國治世」(Pax Americana)將會瓦解。