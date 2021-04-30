【瑞通推介】中石油首季轉盈　中短期購證可吼

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首季經濟增長勝預期，道指隔晚收報34,060點，升239點或0.7%。恒指今(30日)早回落近480點，考驗28,800點支持。技術上，恒指失守昨(29日)升穿的50天線(約29,080)，亦跌穿10天線(約28,981)及20天線(約28,856)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾6400萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,700萬元，反映投資者繼續預期港股將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

外電引述知情人士報道，內地計劃對騰訊涉壟斷行為處以至少100億元人民幣罰款，但會低於早前阿里巴巴的182.28億元人民幣罰款。另外，人行及銀保監等部門約談多個網絡金融平台，提出七大整改要求。騰訊昨收升0.6%於631.5元；今早回調逾1%，低見621元，失10天線。超過3,800萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。

友邦上日領漲大市，高見104元，創逾2個月以來高，收市維持3.7%升幅，報103.5元。股份連升6個交易日，累漲近8%。若強勢持續，下一目標會是今年一月高見的109.3元歷史高位。友邦將於下月公布第1季度業績，有券商預計友邦首季中國區新業務價值增長達30%，另下半年香港有較大機會通關，或會成為友邦股價的短期催化劑。大市今早整固，友邦一度回吐逾3%，跌穿百元關。昨有逾650萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾340萬元淨流入。

中石油首季錄純利277.21億元人民幣，按年扭虧為盈，收入按年升8.4%。另中石油公布擬夥母企及中油資本成立產業資本投資公司，主要投資戰略性新興產業。中石油昨最多升4%至2.84元，全日升幅收窄至1.1%，報2.76元。今早曾逆市再漲逾5%，升穿2.9元，收復50天線。昨有逾80萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

市場料五一長假期將帶動消費回升，利好內需股。蒙牛乳業上日在10天線前止步，收升1%於42.85元。今早跌逾2%，跌穿42元。昨有逾110萬元淨流入其好倉。

瑞通相關認股證之選擇：

美團輕微價外、中短期沽)16119)，行使價269.8元，2021年8月到期，實際槓桿5.3倍。

瑞通相關牛熊證之選擇：

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