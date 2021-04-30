【高盛推介】市傳騰訊音樂被罰　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述消息，傳騰訊控股旗下騰訊音樂因涉嫌壟斷將被罰至少100億元人民幣。騰訊周四(29日)突破630港元水平收市，升約0.6%。周五(30日)早段則因消息股價受壓，早上低開約0.6%後跌幅擴大，低見621元。

此外，人行等金融管理部門聯合與騰訊在內的13家網絡平台企業進行監管約談。企業表示將高度重視自查和整改工作，及對標金融監管要求制訂整改方案。

觀察個股輪證資金流向，可見資金兩邊部署，當中淡倉於周四錄得約1,200萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認沽證於周三(28日)及周四共錄得約1,000萬元資金流入。熊證於周三錄得約480萬元資金入。好倉方面，則見認購證於周二(27日)及周三共錄得約1,910萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。而牛證則見周四資金沽出610元以下收回價的牛證，並有部分轉倉至610元以上收回價的產品。主而觀察周五即市資金流向，則見資金趁低吸納騰訊好倉。

騰訊購證12739，行使價680.5元，2021年6月28日到期，實際槓桿14.7倍，高槓桿。

騰訊購證11038，行使價656.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿13.9倍，貼價、高槓桿。

騰訊牛證59448，收回價595.18元，行使價592.38元，換股比率500，槓桿比率18.3倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，近43元收回距離遠牛。

騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿15.8倍，高槓桿。

騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿13.3倍，熱門條款、中期。

騰訊熊證63464，收回價650元，行使價653元，換股比率500，槓桿比率19.9倍，高槓桿近熊。

騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，近37元收回距離遠熊。

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