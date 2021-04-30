Apple首季手機出貨量年增逾4成　呢款iPhone最好賣…

今年首季全球智慧型手機出貨量較去年同期增長27%，其中蘋果公司(Apple Inc.)(美股：AAPL)的iPhone出貨量較同比增長41%，但仍不敵對手南韓三星(Samsung)，屈居第二。

據市場研究機構Canalys數據顯示，今年首季全球智慧型手機出貨量總計為3.47億部，其中三星(Samsung)出貨量居冠達7,650萬部，佔總出貨量的22%；Apple手機出貨量居次，達5,240萬部，佔總出貨量的15%，高於去年同期3,710萬部出貨量，佔總出貨量14%。

儘管該份報告沒有按照機型分出貨量，但確實印證業界普遍的預測，即iPhone 12 mini出貨量低於預期。

報告指出，iPhone 12 mini銷售量低於預期，但其他iPhone 12型號仍保持一定銷售實力，再加上舊款iPhone 11的需求暢旺，使Apple首季iPhone出貨量保持強勁力道。

美國市場調查機構Consumer Intelligence Research Partners(CIRP)4月初的調查顯示，iPhone 11是Apple最暢銷的產品，其次是iPhone 12與iPhone 12 Pro Max。

小米智慧型首季手機出貨量增幅最大，達4,900萬部，同比增長62%，排行第三。Oppo與Vivo排行在前5名內，首季智慧型手機出貨量分別為3,760萬與3,600萬部。此外，曾是全球智慧型手機一哥的華為，出貨量只有1,860萬部，跌出前5名排行第7，不僅丟了一哥光環，到目前為止仍受美國制裁限制。

對於不久前宣布退出智慧型手機市場的LG，Canalys指這是智慧型手機芯時代的象徵，意味現今市場上積極的訂價與銷路策略比硬件差異更為重要。