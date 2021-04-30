【高盛推介】滙豐創1個月高　留意高槓桿購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近期股價持續向好，於周二(27日)公布業績亦見繼續。周五(30日)早段高見49.25港元，突破1個月高位，及後升幅收窄，為連續第6日上升，累計至今升逾8%。

滙控今年首季列帳基準除稅前利潤達57.79億美元，按年升79%。純利達38.8億美元，按年升1.17倍，勝市場預期。有券商及後指滙控資本水平亦較預期強勁，全年信貸成本指引較早前預期為低。該行維持對滙控「買入」投資評級，目標價57元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金普遍部署淡倉，當中認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約340萬元。熊證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約150萬元，並見周四流入的資金集中在50至51元收回區域的產品。好倉方面，則見周四流入牛證的資金集中在44至45元的較貼價收回區域產品外，40至41元收回區域的遠牛亦見獲資金留意。

滙豐購證18013，行使價55.28元，2021年8月30日到期，實際槓桿13.4倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。

滙豐購證17622，行使價52.93元，2021年09月21日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、行使價50至55元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

滙豐牛證53323，收回價45元，行使價44元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，新上市、市場上少數貼價牛。

滙豐沽證11053，行使價39.83元，2021年8月25日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿、低街貨。

滙豐沽證21231，行使價38.83元，2021年8月27日到期，實際槓桿12.0倍，熱門條款、價外。

滙豐熊證69072，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率17.1倍，市場上槓桿最高貼熊之一。

滙豐熊證66058，收回價55元，行使價56元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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