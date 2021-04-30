股神巴菲特旗下巴郡年度股東大會周六舉行

美國股神巴菲特旗下巴郡(美股：BRK.A)的年度股東大會將在周六(5月1日)舉行，受疫情影響，今年的股東會是連續第2年無法實地舉行，但據講今次副董事長孟格(Charlie Munger)將恢復出席，和巴菲特一同說明巴郡眾多事業經營、經濟和市場的現況和前景，亦可能會談到巴郡是否會繼續大手筆回購股份。

外媒報道，巴郡周六(1日)將發布第1季財報，接下來3小時30分鐘由90歲的巴菲特和97歲的孟格回應股東提問，並會進行網站直播，去年的直播吸引250萬人觀看。被視為巴菲特接班人的Greg Abel和Ajit Jain將回答股東問題。

在內布拉斯加州奧瑪哈舉行的巴郡股東會往年動輒吸引4萬人參與，被譽為「資本主義的胡士托音樂節」(Woodstock for Capitalism)，但去年受疫情影響，居住在加州的孟格並未前往。

巴菲特和孟格兩人對政治和投資常有不同見解，巴菲特支持民主黨，孟格支持共和黨，但孟格總是能以直接卻不失幽默的方式彼此交流。隨着價值股有起色，巴郡股價今年來截至周三的升幅領先標普500指數7個百分點，一改近兩年的弱勢。

分析師預測，巴郡第1季不計股票部位的營業利益，將和去年同期相當；公司將透露回購自家多少股票。去年該股共回購247億美元的庫藏股。

不過，股東提案要求巴郡揭露更多氣候變遷和企業多元化資訊很可能被否決，巴菲特和孟格都反對這兩項提案，而兩人擁有近三分之一表決權。股東也關心公司對比特幣和特殊目的併購公司(SPAC)的看法。