社科院促擴大國債發行規模以化解地方政府債務問題

內媒引述中國社會科學院金融所所長、國家金融與發展實驗室主任張曉晶建議，最好通過擴大國債的發行規模，以化解地方政府債務問題。他又強調，要抑制地方政府隱性債務擴張，需要中央讓渡一部分財政來源、稅收來源給地方；與此同時，中央要承擔一部分地方政府的擔子。

他指出，對於存量地方政府債務的化解，一方面可以擴大地方債券發行，不僅是用於彌補當年的赤字，減少增量的隱性債務，還將用於置換存量的隱性債務。另一方面，盤活政府存款，這既可以促進地方政府有所作為，又可以短期內緩解財政資金不足的問題。

他並提及建立可持續債務積累模式的重要性，強調要抓緊在取消政府隱性擔保、打破「國企信仰」方面取得實質性進展，讓傳統的公共部門債務積累方式無以為繼，這樣才能真正形成市場化風險定價，發揮市場的價格發現機制。五、六年前對於打破國企剛性兌付信仰、打破政府隱性擔保，可能還會擔憂這是否會引發金融風險；但如今來看，再作權衡可能就來不及了。

張認為，未來既要保持槓桿率的基本穩定，又要充分發揮槓桿率對增長的支撐作用，必須在槓桿率結構上做文章。政府部門加槓桿，特別是中央政府繼續加槓桿，部分接替地方政府的隱性債務擴張。

此外，企業部門去槓桿，但要體現競爭中性，防止國企民企在去槓桿過程中的苦樂不均；居民部門穩槓桿，尤其需要通過房地產的基本穩定促進居民槓桿率的基本穩定、略有上升。

他指出，估計去年的宏觀槓桿率從前年底的246.5%攀升至270.1%，增幅為23.6個百分點，不但低於2009年31.8個百分點的增幅，亦低於發達經濟體去年前三季30.7個百分點的增幅。展望今年，受經濟增速年增幅大幅上升的分母效應影響，預計今年宏觀槓桿率將在上半年有所下行，從當前的270.1%下降到267%左右，其後再回升至270%，全年宏觀槓桿率與上年持平甚至略有下降，企業、居民和政府各部門槓桿率會略有下降。

報道又弔述財政部官員指出，目前由於本年度新增專項債額度還未全部下達，今年發行窗口安排會相對集中，財政部會適度均衡發債節奏。隨着地方債規模不斷攀升，風險防範顯得更為重要。