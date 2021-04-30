華駐澳大使指澳洲「以商逼政」　中國才是受害者…

中國與澳洲關係惡化，近日中國駐澳洲大使成競業公開指摘澳洲「以商逼政」(economic coercion)，且不斷進行挑釁，並稱中國才是受害者。

外電報道，成氏在一場視訊演講中向商業領袖表示，如果兩國關係存在着任何脅迫，那一定是澳洲這邊挑起的，並稱中國的回應只是為了維護自身合法權益，防止雙邊關係進一步惡化，並使其回到正軌。

他提到澳洲上周取消維多利亞州與中國一帶一路倡議的決定，構成對中國的「威脅及挑戰」，已經傷害到兩國關係。他還表示，外界對中國實施經濟脅迫的主張是「荒謬且不相干的」。

報道指出，自澳洲取消與中國的一帶一路協議後，現在外界紛紛猜測莫里森(Scott Morrison)政府可能會動用去年12月通過的法律，廢除中企在達爾文(Darwin)及紐卡斯爾(Newcastle)港口的長期租賃合約。莫里森近日確曾表示，關於達爾文港一事，若從國防部或情報機構那收到的任何建議，顯示這當中存在著國安風險，那就可以預期政府將展開行動了。

成氏還稱，部分澳洲人不再將中國視為合作夥伴，顯示他們對相互尊重及解決分歧不感興趣，對穩固政治互信也沒興趣。他指出，澳洲對中企投資施加的歧視性限制愈來愈多，是導致關係惡化的催化劑。