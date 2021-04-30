二手樓指數按周升1.65%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報183.16點，按周升1.65%，升幅是162周最大，連升2周共1.78%，推高CCL升穿2020年全年高位(7月錄181.77點)，創下84周新高 (即2019年9月後新高)，是復活長假後首周市況。預計未來CCL上下波幅會擴大，走勢反覆向上，迫近2019年6月190.48點的歷史高位，現時相差僅3.84%。

CCL(中小型單位)報183.20點，按周升1.44%，升幅為76周最大，連升2周共1.71%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報185.47點，按周升1.36%，連升2周共1.85%。CCL(大型單位)報182.98點，按周升2.77%，升幅為16周最大。CCL(中小型單位)創84周新高，CCL Mass及CCL(大型單位)同創85周新高，距離各自歷史高位分別相差3.68%、3.23%及4.66%。

分區樓價波幅同樣擴大。港島CCL_Mass報191.63點，創36周新高，按周升4.60%，升幅為95周最大，連升2周共5.63%，是四區中最接近自己的歷史高位，現時相差僅3.82%。九龍CCL_Mass報179.55點，按周升0.58%，距離歷史高位相差4.85%。新界東CCL_Mass報194.38點，創40周新高，按周升0.97%，結束兩周連跌，距離歷史高位相差6.91%。新界西CCL_Mass報169.78點，按周跌0.75%，距離歷史高位相差4.07%。