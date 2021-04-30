油價回軟 道期跌逾50點
2021年04月30日 16:16
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美匯指數報90.73；港匯見7.7649；離岸人民幣(CNH)反覆處6.4722；美元兌日圓升至108.86；歐元企1.2101；英鎊報1.3915。金價於每安士1,770美元爭持。油價回軟，布油跌穿68美元；紐油又失65美元。道指期貨跌逾50點。
●港股於4月最後一個交易日收挫578點或1.97%，報28,724點。友邦保險跌逾4%，拖低大市130點，大型科網股受壓。恒指全月累升346點，升幅1.2%。https://bit.ly/3e0UgmR
-復星國際折讓配售青啤股份，套現逾23億元。
●中國經濟：
-4月官方製造業PMI跌至51.1遜預期，晶片短缺問題仍嚴重。
-財新4月中國製造業PMI報51.9，未來關注重點仍在通脹。
-惠譽指中國經濟復甦及國際大宗商品價格高企，皆利好澳元。
-社科院促擴大國債發行規模以化解地方政府債務問題。
-華駐澳大使指澳洲「以商逼政」，中國才是受害者...
-首季內地房地產貨款增速持續放緩。
-首季內地黃金首飾消費288噸，已恢復前年同期水平。
●市監局就9宗網絡經營者集中案判刑，騰訊等企業每宗罪各罰50萬人民幣。https://bit.ly/33fePWJ
●滬綜指全日跌28點，創業板指本月飆13%。https://bit.ly/2SaBfG1
●史上A股「蝕錢王」出爐！海航去年虧損640億人民幣破紀錄。
●亞洲經濟：
-日本3月工業產值按年增長4%，好過預期。
-日本3月失業率降至2.6%，創去年4月以來新低。
-澳洲首季生產物價指數增長0.2%。
●日股全日挫241點，本周跌0.7%。https://bit.ly/3t7CHG5
●歐股3大指數早市向好，巴克萊銀行挫逾5%。
●股神巴菲特旗下巴郡年度股東大會周六舉行。
●IBM擬購軟件商Turbonomic，傳估值達15至20億美元。
●美國證券交易委員會(SEC)官員指，數碼人民幣不會取代美元主導地位。https://bit.ly/3gQvJTy
●台海若爆發戰爭將成災難，經濟學人籲中美避戰...
●傳福布斯傳媒研究藉SPAC合併上市，至少2財團出價。
●唔賣帳！美國通用汽車斥10億美元在墨西哥設電動車廠。
●Apple首季手機出貨量年增逾40%，呢款iPhone最好賣...
●吉祥航空擬購海航航空板塊，涉資不超過300億人民幣。
●消息指意大利電訊已通知華為取消5G合約。
-傳華為擬控股重慶金康汽車，藉此深化電動車產業布局。
●人民幣中間價升至6.4672，連升3日；兌每百港元報83.25。
●運房局：香港一手私樓首季落成量按季大減近70%。https://bit.ly/3t3DkjV
●全港住宅空置單位5.23萬伙，最多來自呢一區...https://bit.ly/3xBexr6
●新盤消息：
-恒基啟德THE HENLEY I首日開放示範單位，參觀反應踴躍。
-信和置業旗下旺角ONE SOHO快將截票，準買家排隊等候登記。
●二手樓指數按周升1.65%。
●港元1個月拆息續徘徊於0.09厘。
●平安壹賬通去年稅前虧損1.84億元，淨利息收入大減。
●康宏環球被勒令下周二退市，AGBA考慮提出全面要約。