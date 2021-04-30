金力集團冀醫療電池收入佔比明年底升至25%

他表示不期望網上零售業務短期內會貢獻大量收入，但乾電池屬日常必需品，冀透過不同零售渠道，逐漸打開公司在零售界的知名度，增加消費者的信心。

他指，過去主要供應予玩具行業，近年較多家居美容、醫療行業客戶。公司2013年起與醫療機構合作，由研發開始探討醫療電池的生產需要，於2017年起拓展至助聽器電池系列及醫療保健設備電池產品分部，用於喉鏡、胰島素輸送裝置等，而現時醫療電池收入佔比約10%，目標明年底升至25%。

他續指，由於醫療電池的入門壁壘高，安全要求高，競爭不大，現已陸續交付，料2年後這部分業務可達致收支平衡。

原材料方面，朱境淀稱，電池原材料化工品、金屬價格上升，過去4個月按年升5%。

公司目前在內地有2間工廠，分別位於東莞及江門，前者主力生產鈕扣式電池、醫療用電池；後者則生產圓柱式電池，如3A電池。OEM客戶包括連鎖客戶沃爾瑪(Walmart)、網購巨擘亞馬遜(Amazon)等。朱氏透露，公司近期已成為小米電視搖控器的電池供應商。