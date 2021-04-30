美國制華重組產業鏈　南韓料GDP受損

外媒報道，自美國總統拜登2月底簽署行政命令，審查重要產業的全球供應鏈，尤其是涉及消費電子產品晶片、電動車電池、藥物及關鍵成分、稀土等4大範疇。南韓GDP可能因而下跌。

據報，南韓工業聯合會早前舉行論壇，會中南韓經濟研究所分析師Jo Gyeong-yeop指，拜登簽署行政命令的目標是，保持美國高科技產業中的領先地位，同時重塑全球供應鏈，讓中國無法追上。

Jo Gyeong-yeop補充，拜登政府未來將敦促包括南韓、台灣、日本等盟國，投資及參與供應鏈重組，料美國保護半導體產業的行動將令中國GDP跌0.35%、南韓GDP跌0.07%；而電子行業內，中、韓產出估計將分別跌0.32%及0.18%。

浦項鋼鐵研究院分析師Lee Ju-wan則指，目前全球最大晶片市場在中國，最大電動車電池市場在歐洲，意味着確認兩地的需求應優先於美國投資，要全面分析投資規模、當地需求及市場狀況等，才能因應美國需求進行可持續的業務營運。

南韓工業聯合會國際事務處處長Kim Bong-man表示，南韓政府應該在下個月白宮內舉行的美韓會議上，制定更好的雙邊貿易戰略，才能最大程度減少南韓損失。