阮國恒：疫情下銀行要做好信貸風險管理

香港金融管理局副總裁阮國恒在出席銀行公會會議後表示，今年第一季銀行業整體信貸質素平穩，特定分類貸款比率為0.9%，仍屬國際上良好水平，惟擔心疫情反覆，叮囑業界繼續做好信貸風險管理。

銀行業整體息差依然受壓，但今年首季下降幅度收窄，阮表示，冀息差收窄是見底的信號，惟外圍環境複雜，難以作出準確預測。

金管局指，留意到3月份樓市交易量有上升趨勢，尤其是二手市場，惟目前未能判斷樓市出現周期性轉變，阮強調，暫未有計劃調整逆周期措施。

他提到，去年5月為中小企推出的「還息不還本計劃」，有約12萬個客戶符合資格，當中有16%參與計劃，第2期使用率則減少至5%，主因是企業外貿情況好轉，但難以預測再延期後的使用狀況。

阮續稱，銀行業前線員工在疫情下屬高風險受感染類別，金管局鼓勵業界為注射疫苗的員工提供便利，如額外的休息時間，惟他強調，注射疫苗屬個人選擇。

出席同一場合的銀行公會主席施穎茵表示，於28日(周三)推出，為失業人士而設的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」初步反應熱烈，業界亦收到不少市民申請及查詢，稱會加快審批，冀能幫助有需要的市民。