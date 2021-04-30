樓價UPDATES：古洞住宅地高價賣　上水樓乍旺

新界古洞北住宅地皮日前獲發展商以高市場估值約40%投得，有評論估計該區日後呎價可達約2萬港元。有上水歐意花園買家看準未來整個古洞北發展，早於賣地前以1,538萬元入市，亦有個別古洞區豪宅單位業主在賣地後即時加價放售。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●天后雅景樓低層B室，實用面積約776方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,115萬元承接，呎價14,369元，屬市價水平。

●北角威景臺B座中層11室，實用面積約700方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以約1,408萬元承接，呎價約20,114元，屬市價水平。

●西營盤星鑽高層J室，實用面積約499方呎，兩房間隔，業主以1,248萬元將單位易手，折合平均呎價25,010元。原業主於2016年以約1,140萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利約108萬元，單位升值約9%。

●筲箕灣香島1座中層B室單位，實用面積約862方呎，為三房連套房間隔，原業主叫價約1,768萬元，議價後獲區外換樓客以1,730萬元市價成交，折合呎價約20,070元。原業主於2017年3月份以約1,699.1萬元購入單位，帳面獲利約30.9萬元，屬平手離場。

●灣仔尚翹峰2座中層E室的二手成交，單位實用面積約504方呎，採兩房間隔，日前以1,150萬元連租約沽出，折合呎價約22,817元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔2座高層F室，實用面積約504方呎，屬兩房間隔，獲用家「無睇樓」承接，成交價約950萬元，折合呎價約18,849元。

●黃大仙百利軒高層A室，實用面積約309方呎，兩房一廳間隔，原開價約545萬元，累減約19萬元，終以約526萬元易手，呎價約17,023元。

●將軍澳日出康城領峯8座中層RB室，實用面積約654方呎，採三房連套房間隔，原叫價約910萬元放盤，經議價後減價約3.2萬元，最後以約906.8萬元沽出，折合呎價約13,865元。

●將軍澳天晉IIIB期1A座低層F室，實用面積約357方呎，一房間隔，設開放式廚房，以約712萬元成交，折合呎價約19,944元。

●奧運站維港灣5座中層F室，兩房間隔，實用面積約459方呎，業主以約1,030萬元放盤2個半月後吸引同區首置客洽詢，雙方議價後減價約30萬元，以約1,000萬元成交，呎價約21,786元。

●啟德龍譽1A座高層F室，兩房間隔，實用面積約515方呎，業主以約2.3萬元放租3個月即吸引區內家庭客洽詢，議價後減價約2,000元或約8.7%，以約2.1萬元租出，呎租約40.8元。

●美孚新邨8期百老匯街126號中層D室，實用面積約674方呎，原則大兩房間隔，開價約868萬元，現降價約40萬元，獲外區換樓客以約828萬元成交，呎價約12,285元。

●長沙灣碧海藍天1座中層D室，實用面積約505方呎，兩房間隔，近日以約898萬元沽出，較原叫價約910萬元減價約12萬元，折合呎價約17,782元。

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新界區

●馬鞍山迎海．御峰10座中層B室，實用面積約1,554方呎，四房連兩套房兩廳間隔，原叫價約3,200萬元，放盤1年半，終以約3,048萬元成交，累減約152萬元，呎價約19,614元。據了解，上述成交屬自讓成交。原業主於2017年3月購入上址，持貨4年沽售賬面獲利約766萬元。

●天水圍居屋天頌苑K座中層1室，實用面積約650呎，三房兩廳連套廁間隔，日前獲區內綠表首置客以約502萬元承接，呎價約7723元。原業主於2013年以約193.3萬購入單位，是次轉手帳面獲利約308.7萬。

●馬鞍山雅典居5座高層D室，實用面積約775方呎，三房間隔，單位放盤時叫價約1,350萬元，其後調整至約1,300萬元連車位沽售，呎價約16,774元。

●大圍名城3期盛世2座高層NC室，實用面積約958方呎，四房間隔，單位原開價約1,900萬元，放盤1個月，減價約30萬元，終以約1,870萬元沽出，呎價約19,520元。

●沙田第一城9座高層F室，實用面積約451方呎，三房兩廳間隔，單位放盤7個月，原叫價約820萬元，終減價約20萬以約800萬元沽出，呎價約17,738元。

●火炭晉名峰B座中層E室，實用面積約577方呎，兩房間隔，原叫價約980萬元，減約10萬以約970萬元連車位沽售，呎價約16,811元。

●屯門居屋兆隆苑低層6室，實用面積約443方呎，兩房兩廳間隔，經議價後以約1.1萬元租出，呎租約24.8元，物業代表估計單位的租金回報率達2.9厘。

●屯門豫豐花園10座中層A室，實用面積約362方呎，兩房一廳間隔，因可飼養寵物獲外區上車客不睇樓，以約498萬元購入，呎價約13,757元，屬市場價成交。

●火炭沙田山莊低層D室，實用面積約1,005方呎，三房連套房間隔，開價約1,200萬元，議價後以約1,140萬元易手，呎價約11,343元。

●上水歐意花園一幢A型單號洋房，實用面積約1,488方呎，採三房連套房連工人套房間隔，日前以1,538萬元沽出，呎價約10,336元。代理指買家看準未來整個古洞北發展，早於賣地前入市，而賣地後個別古洞區豪宅單位業主亦已即時加價放售。

●荃灣荃德花園A座低層D室，實用面積約287方呎，採兩房間隔，日前以約438萬元易主，折合呎價約15,261元。

●粉嶺名都3座中層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以約528.8萬元獲承接，呎價約13,253元。

●沙田偉華中心1座中層C室，實用面積約308方呎，兩房間隔，日前以約560萬元易手，呎價約18,182元。

●馬鞍山迎濤灣1座中層F室，實用面積約487方呎，兩房間隔，日前以約745萬元易手，呎價約15,298元。