歐盟列舉供應鏈薄弱環節　137種產品半數來自中國

外國傳媒報道，歐盟一份文件草案顯示，去年疫情初期階段，歐盟曾因供應鏈的驟變而措手不及，因而需要評估「戰略依存度」，這份草案闡述了歐盟未來的產業路線圖。

媒體獲得的這份文件顯示，歐盟對大約137種產品「高度依賴」，佔占進口總額的6%，其中主要是能源密集型產業所使用的原物料和化學品，也包括藥物活性成分和其它健保護理產品。

分析尤其凸顯了歐盟與中國之間緊張的關係，歐盟希望維持全球貿易順暢，也想保護歐洲企業免受「不公平做法和外國補貼」的不利影響。草案仍可能會做修改，定於下周最終定稿。

文件指出，「這些(歐盟)依賴的產品中，大約一半進口自中國」，強調有34種未點名的產品可能「更加脆弱」，因為歐盟替代的可能性較低。文件稱，大約20種是能源產業的原物料和化學品，其餘大多是製藥和其他健保相關產品的生產原料。

歐盟正在收緊對華立場，法國和德國推動出台新規，以助力打造歐盟領軍企業，從而可在全球市場上與龍頭企業展開競爭。歐盟委員會下周將出台包括罰款和否決交易的新規，防止外國政府持有的企業收購歐洲公司。

文件稱，歐盟可考慮「與最密切的盟友和夥伴」構建「更強、更多元的替代供應鏈」，稱「構建庫存和在必要時自主行動」也應是舉措之一。

文件其餘部分探討了如何令單一市場做好應對未來危機的準備，便利綠色和數碼轉型，尤其是通過歐盟的新冠疫情復甦基金來實現這點。