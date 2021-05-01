打工仔被透支10大徵兆　你中咗幾多？

香港人生活忙碌急速，返工「朝9晚5」基本上係奢望，超時工作到天光更加唔係新鮮事，尤其目前疫情肆虐，工作之餘更要留意新聞。其實，你係咪已經被份工「透支」到盡？

【打工仔被透支10大徵兆】

外國傳媒引述一份大學研究報告指出，48%打工仔喺過去5年曾因工作感到焦慮；31%覺得好難喺工作同家庭中搵到平衡；53%指工作令佢哋覺得過分疲倦。有人力資源報告更指，被份工「谷爆」，往往就係辭工最主要原因。

點樣先知係被「谷爆」？最極端而又真實嘅例子就係有人喺工作期間攰到猝死；又或者因過分疲倦而突然休克，令臉部伏低時被整傷，又或硬物入眼，最後需要縫針，呢啲都係真實例子。

上述咁極端，當然冇咁容易出現；不過一旦被「谷爆」嘅情況發生，就無可挽回。所以，以下同大家講講比較輕微，但係已經構成警號嘅10大徵狀。細心數數，你自己中咗幾多項？如果有，你份工可能難撈到爆：

1、健康出現問題：健康唔只係講身體表面，內心都計！如果積勞成疾，令你背痛、沮喪、心臟病、過胖，或者時不時出現小病，就要睇睇份工係咪仍適合你！中國人有云「病由心生」，癌症喺中醫角度又叫「鬱積症」，千祈唔好將抑鬱變成疾病！

2、認知困難：有研究發現，壓力會令人嘅記憶力、決策能力、情感控制、集中力出現問題。當你發覺突然間犯下愚蠢錯誤、唔記得重要事、突然情緒失控、決策力變差，就係被「谷爆」迹象。

3、人際關係轉差：壓力會影響一個人嘅生活，尤其係人際關係，就算你喺工作上頂得住壓力，返到屋企都可能變咗「另一個人」，反而令家庭生活唔好過。當你發現經常有無謂爭吵，就要小心。

4、帶工作回家：工作歸工作，放工返屋企後就係私人時間，如果仍要工作，就證明到咗「工作狂」階段，係嚴重被「谷爆」信號。

5、疲倦到想死：當你有一日覺得就算夜晚瞓得好好，但朝早連起身都有難度、一日到黑咖啡不離身，又或者喺工作時難以清醒同難集中精神，就要警覺已被「谷爆」，生命無價，小心小心。

6、負面情緒主導：當你有日突然變得憤世嫉俗，經常覺得全世界欠咗你，甚至覺得自己人工好低，上司全部庸碌無能，所有嘢都非常負面，就係被「谷爆」。

7、滿足感下降：好多時推動努力工作嘅原動力就係「滿足感」，一旦滿足感下降，對你嘅工作一定有影響，呢樣亦係你對現有工作壓力爆煲嘅重要信號。

8、突然洩氣：若果有一日突然將工作當成「度蜜月」，即係突然Hea做，主動性盡失，根本就唔係原本「陽光」嘅你，呢樣都係被份工「谷爆」嘅特徵，就好似一個洩氣嘅氣球。

9、表現不進反退：你要經常回顧自己嘅表現，例如一個月前係點樣？6個月前呢？一年前呢？如果覺得自己嘅表現不進反退，就要留心喇，份工或已經將你「透支」，你要諗諗呢份工仲啱唔啱你做。

10、自控能力轉弱：學美國佬名曲《The Greatest Love of All》話齋，人生最偉大嘅愛就係愛自己，當有日你發覺自我控制能力變差，甚至向平日覺得邪惡嘅「誘惑」低頭，例如食煙、酗酒、蒲吧等，就要小心喇。

上述徵兆，你如果中咗大部分，或10樣徵兆都中晒，除咗辭工外，就只有一個解決辦法，就係一定要做到「公還公，私還私」，放工、放假堅決唔好諗工作！記住，唔好同自己講做唔到，你唔想辭工，一旦被份工「谷爆」，工作效率大跌，最終可能都係「被炒魷魚」，咁不如預早做好「防爆措施」。

【學識6招避免捱到病】

正所謂「你有壓力，我都有壓力……」中咗幾多個徵兆唔緊要，最緊要係知道點解決。以下有6個參考辦法：

1、公餘絕緣：仲記唔記得「絕緣體」呢個名詞？謹記，一定要識得公餘時間「絕緣」，唔能夠一星期7日24小時都無間斷只有工作同睡眠。當然，現今社會難撈，周末放假要完全唔理工作或者唔可行，但一定要實施喺特定時間內唔理電郵、WhatsApp、WeChat等，只陪家人。初時可能好難，但一定要持之以恒先能見效。

2、留意身體警號：特別要留意自己係咪經常頭痛、胃痛、頸痛。好多時，身體上任何痛楚都係壓力同緊張所造成，唔能夠輕視，謹記身體會提醒你係咪已被工作「透支」。中醫有云：「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎。」莫名嘅痛楚往往係大病嘅先兆。命仔緊要，工作次之！

3、定時放鬆：有別於第一點，請你每日工作期間最少抽15至30分鐘「放鬆一下」；食吓朱古力，飲少啲咖啡，鬆弛神經，做一啲你覺得可以減壓嘅事。唔好睇少呢10幾分鐘，因為「健康才是財富的火車頭」。

4、勿服安眠藥：唔好以為食安眠藥可以解決睡眠問題，呢樣嘢同醉酒差唔多，長期依靠藥物並唔係睡眠，會損害你嘅記憶力，形成惡性循環，加速衰老。你一定要令大腦自然地作息，唔好連大腦都被份工「谷爆」。

5、分配時間：有時候並非份工本身「谷爆」你，而係自己安排不當，搞到成日好似得個「忙」字，之後不斷呻「好忙」。嘗試安靜落嚟諗諗係咪有更好嘅辦法，或搵前輩、朋友、親人等，總之搵一啲你信任嘅人傾傾，利用人哋嘅經驗嚟解決問題，唔好自己「鑽牛角尖」。

6、搵「加油站」：記住每個人都有壓力，唔只得你有，唔好浪費你嘅親情、人脈。搵一個朋友圈，形成「心靈加油站」，得閒聚會高談闊論，甚至一齊去吓旅行，盡情將煩惱掃走。金錢身外物，親情同情誼先係無價。

好嘞，或者你一路睇，就一路鬧呢6個辦法只係「阿媽係女人」，明白你「好躁」，但咁樣好大機會已證明份工「谷爆」咗你，記住你只有兩個選擇：要份工定要健康？

【上班族須放大假11個警號】

香港人生活忙碌，除咗係全世界工時最長嘅地方外，股市、樓市上落亦影響港人情緒，尤其係跌市更容易令人精神緊張，目前加上疫情重創經濟，可謂雪上加霜。不過，再忙都必須要抖抖氣，據外國研究發現，一個人如果操勞過度，會較常人高33%機會引致中風、高13%機會引致心臟病。所以適當「充電」係必須嘅，以下係綜合媒體研究得出11個必須

「放大假」抖一抖嘅徵狀，不妨參考一下：

1、樣子與身份證差不多：呢樣唔係港人獨有，幾乎全世界人嘅身份證相都係影得好醜嘅，所以極少人會攞身份證個樣嚟炫耀。所以話，若果你驚見自己個樣似身份證入面嘅你，請快快放大假。

2、睡眠不好：如果發現自己難以入睡，或凌晨3點會自動驚醒，即反映你已經過度操勞兼壓力大，就代表是時候休息幾日。

3、錯失很多私人活動：得閒睇睇WhatsApp，如果你發現自己不斷推卻聚會、家庭飯局、同朋友少聯繫等，請放大假聚聚，工作唔係第一，情誼先係無價。

4、經常在工作上犯錯：如果你發現自己近期喺工作上犯錯嘅次數比以往多，就要放大假充電，因為已經透支喇。

5、對工作不再充滿熱誠：如果你最討厭星期一，覺得最好唔使返工，就係放大假嘅時候。當然，每個人都會話任何時候都討厭星期一，問自己真心嘅嗰句啦。

6、失去幽默感：若你覺得自己唔太容易笑，或難以喺工作上搵到「開心位」，咁就要放大假抖抖。

7、簡單工作突然覺得很難：一啲平日你駕輕就熟嘅工序突然之間覺得好難做。人非機械，休息同輕鬆一下啦！

8、全副生命被工作包圍：當你覺得工作太多，已到咗一個忘記自我嘅嚴重階段，例如阿媽叫飲湯都嫌煩嘅時候，就要放低工作，專心抖抖。

9、只是想起工作：與以上嘅不同，如果你唔使返工，但同朋友聚會時都諗起工作，無論係講同事或老細是非，定係其他工作相關嘅事，只要係不斷「呻」嘅話，都應該抖抖，因公餘唔應該講工作。

10、以不良嗜好解決壓力：明明不煙不酒，但突然好想破戒，或者明明鍾意運動，但突然唔想做，呢樣亦係需要放大假嘅迹象。

11、發夢也想着工作：當你有一日夢醒都深刻記得夢中係工作嘅話，請即刻計劃放大假，因為你潛意識已變成「工作狂」！