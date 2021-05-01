東方日報B1：港股4月收爐日瀉578點　愁迎五窮月

內地加強監管科技巨企，加上深圳「深房理」事件持續發酵，燒到內地銀行股，在兩個重磅板塊大震拖累，加上「北水」缺席下，港股4月「臨尾香」，全月最後一個交易日以跌近2%作結，對俗稱「五窮」的5月市況而言可謂「大吉利是」。4月計，恒指雖累升約1.2%或346點，但仍是2014年以來表現最弱的4月。

港股周五(4月30日)顯著回吐，一口氣跌穿兩萬九關及多條主要移動平均線。恒生指數低開後持續尋底，最多挫602點，收市仍瀉578點，報28,724點；國企指數收報10,825點，跌224點或2.03%；科技指數收報8,313點，跌2.2%或186點。大市全日成交額1,260億元，港股通繼續暫停。

就此，分析指出，這明顯是誰都逃不過嚴厲的監管整頓！儘管提出的要求與螞蟻集團基本一致，但會影響正在準備上市的公司，因要整頓過關後再算，例如字節跳動及滴滴等，有傳正研究赴海外上市，收緊監管法規恐窒礙步伐。鑑於內地已從鼓勵個人消費貸款轉向控制民眾槓桿急升，科網股的好日子恐結束了。香港股票分析師協會主席鄧聲興則預計，一眾新經濟股雖然消除了不明朗因素，有望見底回升，但監管新規落實後，其經營狀況肯定會有所改變，不能再維持以往的高槓桿，高估值恐亦難以維持。

另外，首家受內地監管風暴影響的阿里，有消息傳出該企高管今年將凍薪，初級員工反獲加薪，以保軍心。據報過往管理層平均每年獲加薪5至10%及股票激勵。

美國預託證券(ADR)周五早段未見明顯反彈，騰訊報621.93元，較港收市低1.07元；美團報301.06元，較港高3.06元。按比例計，相當於恒指升79點。