東方日報B1：港股4月收爐日瀉578點 愁迎五窮月
2021年05月01日 00:56
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內地加強監管科技巨企，加上深圳「深房理」事件持續發酵，燒到內地銀行股，在兩個重磅板塊大震拖累，加上「北水」缺席下，港股4月「臨尾香」，全月最後一個交易日以跌近2%作結，對俗稱「五窮」的5月市況而言可謂「大吉利是」。4月計，恒指雖累升約1.2%或346點，但仍是2014年以來表現最弱的4月。
港股周五(4月30日)顯著回吐，一口氣跌穿兩萬九關及多條主要移動平均線。恒生指數低開後持續尋底，最多挫602點，收市仍瀉578點，報28,724點；國企指數收報10,825點，跌224點或2.03%；科技指數收報8,313點，跌2.2%或186點。大市全日成交額1,260億元，港股通繼續暫停。
科技巨企整頓潮是拖冧大市的關鍵。據內媒報道，中國金融管理部門對騰訊控股(00700)、京東集團(09618)、美團(03690)、字節跳動等13家有從事金融業務的網絡平台進行聯合監管約談，並指網絡平台普遍存在無牌或超許可範圍從事相關業務等嚴重違規問題。進行監管約談的金融管理部門包括人民銀行、中銀保監、中證監、外匯局等，由人行副行長潘功勝主持。監管當局要求整改，表明金融活動全部納入監管，金融業務須持牌經營等。
受消息拖累，美團周五收挫3.62%；京東跌2.6%，雙雙失300元，百度(09888)挫2.37%；騰訊則跌1.3%，幅度相對溫和與其周四已被傳出或遭巨額罰款，令當日股價已跑輸有關。值得留意的是「火燒連環船」，即使未被約談也要跌，其中，俗稱「B站」的嗶哩嗶哩(09626)急挫5.3%，阿里巴巴(09988)跌2.7%。惟禍不單行，周五收市後，市場監管總局披露根據反壟斷法，針對騰訊、滴滴、蘇寧等9宗互聯網收購案，向相關企業分別處以50萬元人民幣罰款。
就此，分析指出，這明顯是誰都逃不過嚴厲的監管整頓！儘管提出的要求與螞蟻集團基本一致，但會影響正在準備上市的公司，因要整頓過關後再算，例如字節跳動及滴滴等，有傳正研究赴海外上市，收緊監管法規恐窒礙步伐。鑑於內地已從鼓勵個人消費貸款轉向控制民眾槓桿急升，科網股的好日子恐結束了。香港股票分析師協會主席鄧聲興則預計，一眾新經濟股雖然消除了不明朗因素，有望見底回升，但監管新規落實後，其經營狀況肯定會有所改變，不能再維持以往的高槓桿，高估值恐亦難以維持。
另外，首家受內地監管風暴影響的阿里，有消息傳出該企高管今年將凍薪，初級員工反獲加薪，以保軍心。據報過往管理層平均每年獲加薪5至10%及股票激勵。
拖冧市的另一元兇為內銀股，事緣中央政府嚴肅追究深圳「深房理」事件，內地銀行勢必遭嚴格查核違規房貸，而內銀本身對房產放貸的比例亦已接近到達官方頂點，意味房貸業務增長空間見盡頭。事實上，據人民銀行周五披露的統計報告顯示，截至首季底，房地產貸款餘額達50萬億元人民幣，按年雖增10.9%，但已較各項貸款低1.7個百分點。周五工商銀行(01398)及建設銀行(00939)皆下挫逾3%；中國銀行(03988)亦跌近2%。
美國預託證券(ADR)周五早段未見明顯反彈，騰訊報621.93元，較港收市低1.07元；美團報301.06元，較港高3.06元。按比例計，相當於恒指升79點。