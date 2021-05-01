美前財長：勞動力短缺 或預示通脹即將到來

美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)接受外媒訪問時表示，現任總統拜登斥資4萬億美元重塑政府在美國民眾生活中所扮演角色的計劃選擇了正確的目標，但卻給正在從新冠肺炎疫情中快速復甦的美國帶來了通脹風險。

他指出，美國目前處於勞動力短缺狀態，直言「工人正在以通常經濟繁榮時期才有的速度辭職」，這個情況通常是通脹的預兆，使他感到擔憂。

薩默斯此前在3月份亦發出類似警告，指美國正在遭受40年來「最不負責任的」總體經濟政策之苦，民主及共和兩黨合力炮製出「巨大的」風險。

他對拜登的1.9萬億美元刺激計劃大肆抨擊，認為未來幾年通脹加速的可能性為1/3，並可能面臨滯脹危機。另有1/3的可能性，聯儲局會急踩煞車，通脹並未來臨，繼而令經濟接近衰退。最後一種可能性，才是在不觸發通脹的情況下，聯儲局與財政部共同推動美國經濟增長。

薩默斯表示，新冠肺炎疫情後的復甦，將會帶來需求壓力，惟美國的財政政策卻在積極寬鬆，除固執不加息之外，還不斷擴大資產負債表，形容經濟危機正在引爆。他重申，目前的總體經濟政策帶來前所未有的巨大風險。