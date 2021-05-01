富蘭克林鄧普頓：中國ESG投資漸受關注

近年，環境、社會及治理(ESG)因素對許多投資者而言愈來愈重要，投資者亦關注到ESG的能力在此次疫情中的重要性。不僅是在已發展市場，此主題在新興市場同樣受到關注，特別在中國更成為焦點。機構投資者和高淨值投資者正推動中國ESG投資的需求，在2018至2019年間，流入中國以ESG為主題的交易所買賣基金(ETF)的資本增長464%。

同時，市場上專注於ESG主題的產品增加，可見該類投資已逐漸成為主流。隨着愈來愈多的國際投資者將目光投向中國資本市場以尋找機會，無疑提高了大家對中國在ESG投資理念的認識和興趣。儘管國內外投資者對中國ESG投資的關注度不斷提高，但中國在ESG整體發展方面仍落後已發展國家。

我們認為，數據可用性的提高將有助投資者區分符合ESG理念的企業，從而作出適當的投資。同時，隨着中國監管機制發展，許多企業或將不斷進步，為更廣泛的利益相關者負擔更多責任。如最新的5年計劃中提出中國的長期氣候目標，特別是首次引入二氧化碳排放上限。中國希望2060年能實現碳中和的目標，碳中和意味着中國將不得不減少多達90%的碳排放。目前，中國的二氧化碳排放量佔世界的28%，超過美國和歐盟的總和。

而第一個目標是在2030年前達到碳排放目標，這將是關鍵的里程碑。另外，中國重點發展電動車、電池、太陽能電池板等技術。在規劃中，電動車產業處於核心地位，中國希望電動車2024年時佔所有新車中的20%。雖然美國在2013年時的電動車數量是中國的5倍，但現在中國的電動車數量已是美國的兩倍，無疑鞏固中國在全球電動車市場的主導地位。

總體而言，隨着中國資本市場對外開放，並對國際投資者降低門檻，中國的監管部門計劃在2021年底前通過強制要求上市公司進行披露，以進一步改善ESG報告流程。這些措施料將逐漸使中國企業能夠與已發展國家在ESG方面看齊，投資者將可更清楚地看到可持續性如何融入其總體投資策略，以及企業和管理團隊如何考量ESG的風險。

富蘭克林鄧普頓

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