郭家耀：雲業務疫下需求大增

據全球諮詢分析機構Gartner預測，2021年全球終端用戶在公有雲服務上的支出將增18.4%，至3,049億美元。在疫情後，轉移到雲的IT支出比率將加速增長，預計2024年雲業務將佔全球企業IT總支出市場的14.2%，高於2020年的9.1%。

該機構表示，疫情證實雲的價值。按需使用、可擴展的雲端模型來實現成本效率和業務連續性的能力，為組織快速推動其數位業務轉型計劃提供了動力。公有雲服務使用增加，上雲成為當下新常態。軟件即服務(SaaS)仍是最大的細分市場，預計2021年將增長至1,177 億美元，平台即服務(PaaS)預計亦將以26.6%的較高幅度增長。終端用戶對PaaS投資的增加，是由於遠程工作者需要訪問高性能，內容豐富和可擴展基礎架構，而這些基礎架構大多需要現代化的雲端原生應用程式。事實上，最近有數據表明，疫情導致當前使用雲服務的企業組織中，近70%的企業組織計劃增加雲方面的支出。隨着企業增加對移動性、協作及其他遠程工作技術和基礎架構的投資，Gartner認為公有雲的支出增長將持續到2024年。

其中，阿里雲在全球教育領域的IaaS市佔率從2019年的18.8%升至2020年的24.3%，為2020年該細分行業下居全球首位的雲服務供應商。阿里雲早前宣布將在未來3項的現有雲基礎設施上再投資2,000億元人民幣，用於發展雲操作系統、伺服器、晶片及網路等核心技術的研發工作。阿里雲目前在全球23個地區設有69個可用區，為數百萬企業客戶提供服務，增長前景樂觀。受監管消息影響，阿里目前估值低迷，並未反映阿里雲的潛力，當監管消息消化後，應有重估空間。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

-------------營業資訊-------------

【急需資金周轉、公司營運或創業】《香港信貸》低息大額物業貸款，電話即時批核。成功申請回贈高達$5,000

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿四載，專業可靠。

．物業一按二按．業主私人貸款

．公居屋貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020