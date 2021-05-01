黃紹基：珠寶業拓「信譽店」標籤迎機遇

香港零售業先後受社會事件和新冠肺炎疫情重創，不少過去主打本港市場中小企，都萌生開展網上銷售或將實體店走出香港的思路。然而，如何將這種信譽保證帶上平台和出境呢？。

會員佔七成本地黃金珠寶首飾批發及零售商的香港和九龍珠石玉器金銀首飾業商會(港九會)有見及此，正部署將香港受一定認可的珠寶業「信譽店」標籤，推展到粵港澳大灣區，為有意到區內發展的中小規模珠寶同業「保駕護航」，只要在香港取得有關的標籤，可以用於區內的銷售點，但同樣要接受港九會的定期審查；該會已在深圳開設在內地的首個辦事處，負責有關工作。

黃金及天然寶石屬於貴價消費品，消費者自然特別關注信譽保證。為此，香港政府自1989年起先後在《商品說明條例》內訂立《黃金及黃金合金令》、《翡翠及天然翡翠的定義》及《鑽石的定義》，並由港九會及香港鑽石總會負責發出相關的「優質足金標誌」、「天然翡翠標誌」和「天然鑽石品質保證標誌」，和每年的審查工作，對鞏固香港珠寶首飾零售業在國際和內地的聲譽起重大作用。

但行業為提升自我監管、自理自決，和提高商戶與消費者之間的認受性和互信，港九會2017年與消費者委員會合作制訂《珠寶零售業營商實務守則》，然後在2019年推出珠寶業「信譽店」標籤計劃，商戶只要參加《守則》和擁有上述3個標誌，就可以申請標籤，張貼在零售點當眼處，讓顧客辨識。

雖然這兩年遊客大幅減少，但鐘錶珠寶和貴重首飾每月銷售額仍有20億至30億元，而自「信譽店」標籤推出後，消費者委員會接獲的投訴大幅減少；幾宗有些爭議的投訴，經按《守則》設立的投訴審查委員會調解後，結果令人滿意。商會亦就「信譽店」標籤向參加的會員進行過問卷調查，回應的商戶中有一半以上表示顧客都有查詢這個「信」字標籤的內容。

有見珠寶「信譽店」標籤已經在消費群中起到效應，所以港九會準備將標籤向內地推廣，內地消費者來港購物也好，在內地珠寶電選購也好，都可以藉「信」這個標籤辨認。只是，內地市場龐大和對貴重金屬和寶石的管理嚴謹，所以計劃先向實行人、貨、財實行互聯互通的粵港澳大灣區推出。港九會每年對擁有標籤的商號進行審查和監管，也能顧及。

內地公布的首季經濟數據驕人，尤其出境旅遊限制下，內部消費表現更是令香港零售商羨慕，奈何內地市場龐大開拓所需資金不菲，過去大家都覺得只有大企業才夠財力物力。但新冠肺炎一疫，整個零售消費格局也出現重大轉變，線上選購和個人訂造珠寶首飾愈趨普及，為中小企帶來更多機遇。所謂窮則變，企業要生存就要變，不夠能力就要抱團取暖，支持香港企業持續和擴大發展，才能將香港珠寶業的信譽價值繼續延伸。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

-------------營業資訊-------------

【急需資金周轉、公司營運或創業】《香港信貸》低息大額物業貸款，電話即時批核。成功申請回贈高達$5,000

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿四載，專業可靠。

．物業一按二按．業主私人貸款

．公居屋貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020