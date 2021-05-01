1周10大驚奇：全球糧荒未解決　股市3個月內大跌？

2021年轉眼間已到了5月，4月已過，美股似乎未有應驗開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月就冧市之說，港股則繼續弱勢！本周又有甚麼信號？

【1、股民睇路了！高盛料3個月內股市將會下跌...】

美國經濟增速或將見頂，加上美國政府已徵富人稅，投資銀行高盛本周預計，美股未來2至3個月將會下跌。另一大行摩根士丹利也認為，考慮到疫苗接種擴大、通脹回升、經濟增長已近接近高峰等因素，投資者應當為「一個更艱難、更劇烈、上行空間更為受限的夏季」做好準備。

高盛認為，美國經濟增速將在第2季達到10.5%的高峰水平，儘管未來幾個季度的經濟增速仍將高於趨勢和普遍預期，但隨着財政刺激和經濟重新開放的推動力開始減弱，增長速度將會在那之後幾周見頂。

參考歷史經驗來看，在過去40年內，當ISM製造業指數超過60(也就是相當於經濟增速見頂)時，買入標指的投資者在接下來的1個月內回報率的中值大約為-1%，接下來1年的回報率也僅在3%左右。目前最新公布的ISM製造業指數為64.7，創近40年來最高水平，高盛對於標普500指數的中期目標價則為4,100點。換言之，該行認為，未來2至3個月，美股將會下跌。

歷史經驗也顯示，在美國過去上調資本利得稅稅率之前，標指回報率同樣十分疲弱。當然，拜登加稅對美股市場而言亦不是好消息。高盛估計，最富有的美國家庭目前持有1萬億至1.5萬億美元的未實現股權資本利得，這相當於美股總市值的3%，約佔標指月均交易量的30%。

摩根士丹利首席跨資產戰略師Andrew Sheets表示，其此前一直認為會出現強勁的「V形」復甦，但隨着更多強勁的經濟數據出爐以及美國1.9萬億美元的刺激計劃實施，現在市場更廣泛的預期是將出現更強勁的經濟增長，考慮到目前新冠疫情持續已經超過一年，這種增長的變化速度將很快達到高峰。

歷史上，當通脹回升至趨勢上方時，此前上升的股票通常表現不佳。另外，股市的季節性因素也存在擾動。4月份市場的季節性表現通常是好的，但正如那句「5月賣出」(Sell in May & Run Away)的股市諺語，5至9月的季節性表現會變得更糟，這為投資者減少倉位提供了理由。目前市場價位同樣存在問題。摩根士丹利表示，年初至今的升幅已經達到該行所設的上升目標，未來上行空間變得極為有限

【2、異象：高風險垃圾債敲響冧市警鐘 上次是2008年海嘯前】

事實上，若以史為鑑，評級最低的「垃圾債券」可能正在拉響警報。

周一(4月26日)晚些時候，CCC級債券的風險溢價跌破5厘。這在過去20年中僅發生過兩次，分別是2008年金融危機前的幾年以及互聯網泡沫破裂前夕。

高孳利率債券，尤其是CCC級的債券，因投資者追捧高風險資產以獲取更好回報率而上漲。這導致這些最低評級企業的舉債成本降至5.88%的創紀錄低位，並引發了人們對市場過熱的擔憂。

【3、萬物齊漲！傳奇災難預言家感到不安】

除了垃圾債響警外，目前無論是建築木材、原材料、虛擬貨幣「一哥」比特幣到股票，許多資產皆同時飆升，過去相當罕見，令資深投資者相當不安。

GMO資產管理公司創辦人兼首席投資策略師Jeremy Grantham說：「這次與我們過去經歷的泡沫非常不同。先前泡沫是在經濟看似完美時出現，但這次卻在經濟遭重創時開始上揚。」

他過去曾準確預測多次經濟危機，包括1980年末期日本資產泡沫、2000年科網泡沫與2008年次按風暴等。被視為「傳奇災難預言家」。

面對「萬物齊漲」，令人聯想起「咆哮的1920年代」(Roaring'20s)與科網泡沫。兩者皆出現戲劇性崩盤，股市歷經多年才回到昔日水平，投資專家擔心歷史重演，甚至猜測回調幅度可能更大。

事實上，數據顯示，美國標指目前市盈率約26倍。但另一個衡量指標──美股的周期性調整市盈率(CAPE Shiller P/E ratio，也稱席勒市盈率)已升至37.6倍的20年新高。

【4、搶機票逃離！印度疫情恐再次讓股市當災】

提到冧市因素，印度恐是導火線。當地疫情大爆發，致使各國「斷航」，印度有錢人唯有捱貴機票，飛往杜拜狂漲10倍，私人飛機的查詢更是「瘋狂」。

由於阿聯酋目前約998萬人口中，超過300萬是印度籍，故阿聯酋至印度的航線是目前最繁忙之一，每周約300架商業航班。據網站顯示，上周五和周六(4月23及24日)從孟買飛往杜拜的單程商業航班費用高達80,000盧比(約7,800港元)，是平常價格的10倍。從新德里至杜拜航線的票價超過50,000盧比，也狂漲5倍。私人飛機4月25日有12班飛往杜拜的航班，每次航班都已滿載。

一旦之後全球多地陸續發現變種病毒，勢必掀起新一輪金融市場災難。

【5、萬物齊漲！貨櫃「意外墮海」礙供應鏈】

講及萬物齊漲，早前蘇彝士運河「塞船事件」影響之大，引起全球廣泛關注，但原來航運一些小意外甚少走進大眾視線。近來貨櫃「意外墮海」事件頻頻發生，海運業貨櫃丟失或損毀事件創7年以來的最大增幅，價值數以千萬美元的貨物隨之長眠深海，對全球供應鏈帶來多一重隱憂。

隨着去年疫情影響下，海運需求急增，提高海運速度的壓力增加，加大安全風險。近來貨輪上高高堆疊更多的貨櫃，像「層層疊」一樣，貨櫃「高台跳海」事件發生的頻率激增。貨櫃內裏有許多是裝有從汽車輪胎以至手機等各式產品，這些貨物未交到經銷商手中就已沉入大海。

據統計，去年全年有超過3,000個貨櫃墮海，而年初至今，墮海貨櫃數量已超過1,000個。貨櫃墮海事故激增，除因貨櫃貨輪體積愈來愈大，其所運載的貨櫃堆疊高度亦創新高，貨輪接近滿負荷。最關鍵是，經濟復甦下消費者需求反彈，導致電商業務急速增長，加重航運商盡快送貨壓力。

大型零售商如亞馬遜，以及其他美國零售商和製造商的供應鏈受影響。有「航運晴雨表」之稱的丹麥航運巨頭馬士基表示，亞太地區貨櫃需求大增的情況會困擾業界至本季為止，現時空櫃調度嚴重失衡下，歐洲主要貨物供應商的上海及寧波是目前身受其害的出口城市。

作為航運業價格指標的波羅的海乾散貨指數周二(4月27日)再漲2.88%，報2,889點，再創2010年9月後新高，連升9日，累漲三成半，反映航運價格上漲，超高運價恐成新常態。行業分析師表示，今年全球乾散貨運需求料增4.4%，並看好在中國經濟復甦推動下，航運需求有望持續增長。

蘇彝士運河「塞船事件」發生一個月，由上海出發往美國西東岸的40英呎(即12米)貨櫃船運費，均上漲一成以上，並創2009年有調查以來的最高價。

滙豐環球研究報告指波羅的海乾散貨指數急升，源於高質素巴西鐵礦砂出口至中國帶來海岬型船板塊復甦，煤炭貿易反彈，以及農作物及小型散貨展望正面。該行又稱，短期乾散貨運需求強勁，同時未來數年船隊增長料續放緩。

【6、萬物齊漲！糧價創8年高 勢引發大型危機】

除了航運加劇通脹外，全球商品漲價潮持續，連農產品也不能幸免。據芝加哥商品交易所，美國大豆、玉米、小麥期貨價格均升至逾8年來新高，預示糧食通脹降臨，恐挾升全球物價。專家更警告，糧食價格飆升或引發大型危機，擾亂全球政治經濟局勢。

美國玉米期貨曾升4.04%，至每蒲式耳6.84美元；小麥價格亦漲至每蒲式耳7.694美元，升4.05%，兩者均為2013年以來高位。大豆期貨更高見每蒲式耳15.746美元，為2012年10月以來最貴。糧價急升無法歸因經濟活動復甦帶來的短暫爆發式需求，加上玉米、小麥等五殼雜糧乃是人類賴以為生的主要食物，漲價影響遠甚於其他大宗商品。

著名股市「大淡友」、法國興業銀行全球策略師Albert Edwards警告，上次農產品價格突飆是在2011年，當時中東等地爆發大型政治運動。近日銅價短暫調整後再爆升，其實反映全球「放水」帶來的禍害。他亦指，不清楚各地是否意識到量化寬鬆(QE)等政策加劇不平等現象，也鼓吹民粹主義的冒起；又指食品價格上漲更會燃點民眾不滿，如10年前發生的「阿拉伯之春」。

【7、糧荒持續！阿根廷大豆進入關鍵7天採收期】

提起農作物，近來阿根廷主要農業區的暴雨令農作物採收速度放緩，惟理論和應用氣候學顧問(CCA)氣象學家Germán Heinzenknecht早前指，阿根廷有望轉為乾旱，且持續1周至10日，大豆收成節奏有望恢復正常。阿根廷是大豆粉及石油出口大國，主要依賴這些原材料取得必要的外匯。

據原本估計，阿根廷是全球最大的大豆加工品供應國，料在2020/2021收成年的大豆油籽產量為4,300萬噸。但阿根廷之前發生乾旱，最近幾周又連降大雨，導致大豆採收嚴重延遲，或令大豆油籽減產。

據悉，目前大豆採收僅完成18.5%，按年低約38個百分點。濕度過高除了令穀物採收延誤，還令農民更難耕作，且採收延誤將使大豆豆莢有發芽風險，導致可採收面積減少。

【8、印度疫災！全球6大產業恐洗牌 加劇糧荒】

提起糧價，要再提一提印度疫情，市場目前仍極度低估其影響！印度作為世界第二大人口大國，去年名列全球經濟體第5位，在多個產業領域有舉足輕重的分量。意想不到的是，今次印度變種病毒對世界同樣有巨大影響力！該國疫情肆虐，許多地區已陸續實施各類限制，連帶各大產業也陷入危機，由於市場相信疫情未見頂，意味全球產業生態勢迎來「大洗牌」！

●藥業：佔世界仿製藥供應量20%

印度向來有「世界藥廠」之稱，擁有3,000多家製藥公司，逾萬間製藥廠，更是全球最大的仿製藥(即專利藥品保護期過後可生產的藥)供應商，佔世界供應量20%，亦滿足環球疫苗需求的62%。疫情前，印度製藥業每年貿易順差逾110億美元，在全球原料藥(又稱活性藥物成分，方便之後加工成直接使用的藥物)產業鏈中佔關鍵地位。

●農藥：農業化學產值達312億

印度是全球第4大農藥生產國和第6大農藥出口國，疫情前當地農業化學產值約40億美元(約312億港元)。

印度產能佔較高的原藥，主要包括代森錳鋅(殺菌劑)、菊酯類(除蟲)等，當中代森錳鋅佔七成產能，而目前其全球市場銷售額約8億美元。

疫情蔓延令當地農藥生產受限，部分原料藥和中間體的採購將轉向中國，影響全球農藥供應鏈布局。相關內企將整體受益於印度產能收縮，利好龍頭企業。內地A股上市的國光股份及利民股份均是經營農藥原料藥代森錳鋅。

●白糖：年產2890萬噸僅次巴西

印度食用糖產量佔全球約17%，是僅次於巴西的世界第2大白糖生產大國，2020年度白糖產量達2,890萬噸。

鑑於巴西和泰國等食糖主要產國的產量降，令印度糖出口需求飆。惟當地目前超過100家糖廠未收榨，疫情再次發酵或令印度食糖出口放緩。再者，截至今年2月，印度糖廠的甘蔗欠款已逾2,300億盧比(約239億港元)，反映當地產業早已嚴峻。

●紡織：大型企業無法正常交貨

印度除了是全球最大產棉國之一，同時也是世界最大黃麻及第2大絲綢生產國，其紗線產能佔全球22%，紡織行業佔印度出口總收入15%左右。

自去年下半年開始，該國疫情已逐漸升溫，多家大型出口紡織企業因疫情無法保證正常交貨，歐美零售商將多個本來在印度生產的訂單轉移到中國生產，以確保供應。由印度轉至中國的訂單當中，以毛巾、床單等產品訂單量較大，早在去年底，部分廠家指，新接的印度轉移訂單數量將排到今季。就目前形勢來看，情況更惡劣。

●棉花：種植面積或降 通脹添壓

正當全球爭論新疆棉之際，印度災情勢令衣服鞋履等價格上漲，增添通脹之苦！印度作為世界棉花生產大國，2020年度產量佔全球約24%。據美國農業部報告，明年印度棉花種植面積或將下降2%。於目前情況下，疫情導致印度勞動力短缺，以及棉農種植意願降低，將影響棉花播種，產量料下滑。

●糧食：大米出口佔27%恐中斷

印度僅次中國，是全球第2大農業國，全國有58%人口從事農業生產，農業所貢獻的國內生產總值(GDP)佔約15%。該國也是主要大米出口國，在全球大米出口中佔比達27.1%。換言之，其對糧食安全問題具影響力。

另外，印度同為小麥生產大國之一，確診數字不斷攀升令市場擔心短缺加劇，加上中國需求依然旺盛，美國芝加哥商品交易所買賣的小麥期貨周一升穿每蒲式耳7.44美元，創下2013年以來最高價。

目前新冠肺炎疫情失控，印度已有大批農民及農業加工廠被迫停工。由於當地農業生產技術落後，生產效率低，收成全靠農民人力，機械化程度不足以支撐需求，農民變相手停口停，全國面臨糧食危機，遑論出口。

【9、百日蜜月後 拜登須挑戰「殭屍」】

誠然，美國總統拜登上任100天的「蜜月期」本周到了，或許也是股市盛極而衰的先兆！過去100天，經濟成就看來雖然不錯，但很大部分是因透支未來的救市計劃所使然。未來前路如何？有經濟學家憂慮，拜登要面對着一群既得利益的「殭屍」，將十分難對付！

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)被視為世界最有影響力的經濟學家之一，他因1990年代言中亞洲會發生金融風暴而成名。他如今警告，往後經濟災難的導火線是美國社會不平等的問題日趨嚴重。他回顧其成長的1960至1970年代，大公司舵手的薪金是一般勞工的20倍，目前則已飆到300倍。過去40年，高收入一族進帳大幅提高，而一般打工仔薪金在考量通脹因素後只微增，甚至原地踏步，大量財富累積在一小撮精英身上，而他們正正是逢加稅必反的一群。

因此，克魯格曼批評那些掌握着既得利益的有錢人是「殭屍」，凡撼動到他們利益時，會立即扣上「社會主義」帽子。克魯格曼舉例，丹麥也是高稅率，但卻有更完善的社會福利制度，擁有更平等的社會生活，人民各項健康和幸福指數都高於美國。那麼，拜登呼籲要增加企業或有錢人稅收，怎會是十惡不赦的「社會主義」？

再者，或許是受網絡發達、社交網站興起所致，傳統知識分子對公共領域的影響力逐漸式微，然而，這種「人人都是自媒體」的趨勢，帶來了更多民粹及虛假消息擴散，克魯格曼將這類現象以「殭屍」為喻，表達其感慨，主因是電影中成千上萬的殭屍，總有造成感染的幕後黑手，現實生活就是利益團體。

因此，拜登若要在往後日子應對疫情及前總統特朗普遺留下來的社會不公平問題，就是有足夠膽量挑戰一群又一群的「殭屍」。

【10、疫情之禍！非洲恐倒退最多5年】

美國是經濟富裕大國，然而，最受疫情拖累的是窮國！聯合國非洲經濟委員會警告，疫苗推動緩慢和資金缺乏的問題，將使有錢國家和窮國之間的差距難以彌補，致使非洲恐倒退2至5年。

該委員會執行秘書Vera Songwe本周表示，非洲無法快速推動疫苗接種的事實，顯然將放緩經濟增長。缺乏獲得疫苗的機會將影響民眾出差、開展業務、減少貿易、阻礙投資，將使經濟增長受挫，並阻止2,600萬個就業職位被創造。

事實上，縱使今年全球經濟預計將以40年以來最快的速度增長，但據國際貨幣基金組織(IMF)預測，非洲撒哈拉以南地區(sub-Saharan Africa)今年經濟增長料僅3.4%，落後於其他地區。Songwe表示，若非洲無法縮小目前的差距，將令人極度擔憂。

據IMF評估，窮國須部署4.5億美元的資金，在未來5年內重建，以加速追上先進經濟體。憔Songwe稱，雖然一些非洲經濟體可能透過6,500億美元的特別提款權獲得資金，以應對疫情和債務，但最終若未能獲得足夠資金，恐導致非洲倒退。