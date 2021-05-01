打工仔必睇！成日覺得攰？7招快叉回復體力

終於嚟到星期六喇，仲係好灰？因為星期一至五畀老闆卒完、好用神睇個市，甚或調轉講，做上司要睇實下屬等等，體力未復原？即刻醒你7招急叉回復體力，唔再頹！

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1、恰一恰

有時間嘅話，可以喺中午左右抽20分鐘至1個鐘小睡，唔好多，趁進入深層睡眠之前就好醒，否則仲難起身。有研究顯示，午睡片刻的威力很大，短短十幾分鐘可以令全日精神！

2、飲咖啡

咖啡提神毋須多講。要注意嘅係，每日唔好飲多過3杯，下晝4點後就唔好再飲，事關咁會影響晚間睡眠，第2日仲攰。

3、飲水

有冇諗過被Chur爆嘅後遺症原來係缺水！多飲水嘅話血液循環都易啲。幾多至夠？體重(以磅計)嘅一半，個數字折番做安士(例如體重200磅嘅一半，即係100磅，咁就要飲100安士水)，就係你每日所需嘅水份。緊記飲水不要等到口喝先飲，人體等如海棉吸收一樣，等到口喝先大量飲其實難以吸收，最後都係排番出嚟。

4、補充維他命

補充維他命同礦物質都會有助提神。研究證明食多啲有維他命B12嘅三文魚同羊肉可以抗疲勞；牛肉同肝臟就有較多鐵質，有助血液循環；波菜、果仁有豐富嘅鎂，加強肌肉機能。

5、遠離藍光

夜晚瞓前幾個鐘，記得唔好再玩手機、板腦呢啲係咁發藍光嘅電子產品，畀身體分泌有助入眠嘅退黑色素，培養瞓覺情緒。早喺2001年已經有研究證明，藍光會影響睡眠質素。

6、Check住個Body

《The Exhaustion Breakthrough》作者Holly Phillips博士建議，每隔1個鐘就要抽2分鐘出嚟Feel吓個Body有冇邊度痛，特別係肌肉，真係痛出嚟已經太遲。換句話講，不停工作也緊記每小時行1、2分鐘，唔好長期坐。

7、親親大自然(呢招就留番喺周末出啦)

大自然鳥語花香、山明水秀，一次過滿足晒你視覺、聽覺、觸覺同嗅覺嘅享受，唔好再困喺人造嘅城市入面，親親大自然絕對有So！