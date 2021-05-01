贊比亞債務纏身　傳擬國有化銅企再抵押予中國還債

非洲第二大銅礦產區──贊比亞債務纏身，據報道，贊比亞約有120億美元(約840億港元)外債，當中包括30億美元的國際債券，以及中國國有銀行的大額貸款。市傳政府為了還債，有意將第一大銅礦企業納入國有，再抵押給中國。

雖然贊比亞政府未有透露對中國欠款額度，不過根據霍普金斯大學中非研究計劃(China-Africa Research Initiative)估計，贊比亞已與中國達成約99億美元的貸款安排，只是還沒有全部取得該批貸款。

新冠肺炎肆虐全球，贊比亞去年底成為非洲第一個在疫情期間發生主權債違約的國家，當時該國無法為30億美元的美元計價債券，支付4,250萬美元利息。此外，去年7月，贊比亞總統倫古(Edgar Lungu)早已向中國提出減免債務的要求，但對於後續如何，則至今仍未有進一步消息透露。

贊比亞為非洲第二大銅礦產區，目前國際銅價高企，消息指贊比亞政府計劃出手接管銅礦企業，以挽救岌岌可危的經濟。據悉，贊比亞政府先是指責嘉能可旗下銅礦企業Mopani Copper Mines以疫情為由暫停營運，違反經營許可的條款，以撤銷該公司的採礦許可證威嚇，進而讓國有礦業公司接管。雙方洽談數月後，於1月時嘉能可宣布其子公司已同意將其在Mopani的73%相關權益，出售予國有礦業投資公司ZCCM Investments Holdings，交易對價為1美元，以及承擔15億美元債務。

然而，Mopani目前錄得虧損，贊比亞政府正在與來自土耳其、加拿大、中國和美國等國的潛在投資者進行談判。財政部官員透露，如果不盡快找到投資夥伴，銅礦的營運可能會被用作抵押品，意味該國有資產有機會落入中國手中。