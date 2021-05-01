英特爾冀歐盟補貼建廠　減少依賴亞洲晶片產業

全球科技產業爭奪戰升級，在晶片短缺潮下，歐盟試圖重振本土產業鏈，擺脫對亞洲半導體工業的依賴，並向英特爾、台積電等晶片巨頭招手。外媒引述英特爾(Intel)行政總裁Patrick Gelsinger表示，其有意在歐洲建立工廠，但希望歐盟能提供80億歐元的補助。

今次是作為全球電腦虛理器(CPU)一哥的英特爾，首度公開透露希望得到多少政府援助。Gelsinger接受歐洲傳媒訪問時稱，向美國與歐洲政府提出的要求，是為了讓公司在兩地設廠的競爭力，能夠與在亞洲設廠相當。報道又引述他稱，英特爾正尋求80億歐元的補助。惟有關說法後來遭到本人否認，並指未有給出具體金額。

Gelsinger日前與歐盟產業政策執行委員Thierry Breton會晤，表示目前正在歐洲尋找建廠選址，更表態支持歐盟的產業計劃目標。按照歐盟的計劃，到2030年，歐洲生產的晶片將佔全球約20%，較去年時佔比約10%翻倍。同時，早前英特爾亦已宣布開展代工業務，為客戶提晶片產能，而其中一座代工廠很可能會位於歐洲。

Breton表示，為滿足當前與未來的半導體產業需求，將透過夥伴合作，大幅提升歐洲晶片產能，確保供應安全。

然而，有半導體行業巨擘對於歐盟的觀點有所保留。全球最大晶片代工廠台積電董事長劉德音表示，晶片短缺與工廠的所在地無關，更直言︰「這不是亞洲的問題」，而是與疫情相關。

由於汽車行業晶片短缺，導致全球車廠減產停產，其中歐洲出口汽車所受牽連甚廣。劉德音接受訪問時稱，預計台積電在6月底將可趕上車用晶片客戶的最低需求，但這不代表車用晶片短缺情況在兩個月內結束，供應鏈仍要更長時間才能恢復正常。他認為，這將耗時7到8個月，意味短缺問題或要到明年初才能夠真正解決。