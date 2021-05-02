葉尚志：李寧管道營運效率不斷改善

另一方面，截至第一季度末，李寧旗下門店數目共減少134家，但是觀乎平均店效按季反而有所改善，可以反映出公司管道營運效率的不斷改善。建議可於62港元水平買入，目標看73元，止蝕於57元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)