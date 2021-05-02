葉尚志：李寧管道營運效率不斷改善
2021年05月02日 08:00
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（Getty Images圖片）
港股有呈現回好的走勢迹象，美國聯儲局議息後繼續發出鴿派言論，刺激國際金融股如滙豐控股0005)和友邦保險(01299)走高，是目前護盤撐市的主力。然而，由於勞動節假期關係，港股通交易暫停，在缺乏南下資金的參與下，港股成交量出現明顯縮降，對於港股目前的回好勢頭未能帶來實質支持。走勢上，恒指是否已打破1個月來的反復整理局面，仍有待觀察驗證，而28,800點是目前的好淡分水線。
李寧(02331)是4月份表現強勢的名單品種之一，月內漲幅達到有25%，明顯高於恒指的3%漲幅，加上五一長假期銷售旺季的到來，建議可以關注順勢買入的機會。一方面，受益於李寧的優質品牌效應，第一季銷售增長強勁，公司全平台零售流水按年錄得80至90%高段增長，而早前新疆棉事件，加上新簽代言人令流量增加，相信都有利公司品牌銷售的持續增強。
另一方面，截至第一季度末，李寧旗下門店數目共減少134家，但是觀乎平均店效按季反而有所改善，可以反映出公司管道營運效率的不斷改善。建議可於62港元水平買入，目標看73元，止蝕於57元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)