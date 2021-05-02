陳樂怡：恒指3萬點料見明顯阻力
2021年05月02日 08:30
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港股4月以來維持悶局，於期指結算日終突破50天線。然而港股通南向交易因五一長假期，在4月29日至5月5日暫停，大市成交趨向減少。加上，港股傳統上5月為表現較弱的月份，投資者暫不宜過分進取。而且中國強調防範金融風險，政策路線偏向保守，大市上升空間有限，30,000點料見明顯阻力，投資者宜候調整機會買貨。
銅價近期攀升至10年高位。無疑印度疫情失控，令環球經濟復甦增添不確定因素。但銅價升勢仍有其他因素所支持，如美國政府積極的基建計劃、長遠碳中和發展，可再生能源基建及電動車需求亦會支持銅的長線需求。再加上，最大產銅國智利生產受阻，今年首季期貨交易所銅庫存跌至多年低位，反映市場供應緊張。建議關注銅股紫金(02899)及江銅(00358)。
汽車股陸續公布季績，已公布季績的車企長汽(02333)及比亞迪(01211)毛利率均見下跌，普遍盈利受到原材料成本價格上漲、晶片短缺所影響，績後股價反應負面。而且，市場開始擔心科企加入電動車戰場，競爭加劇，參與者將要投入更多研發及營銷開支。不過，電動車市場規模正急速擴大，在目前行業成長階段問題不大。反而，汽車板塊走向較視乎晶片供應，車企實際上不缺訂單，需求隨經濟穩步復甦。由於以上拖累盈利的負面因素料於第2季持續，建議投資者暫時先行觀望汽車製造商，相反豪華車經銷商的風險較少，首選績優的永達汽車(03669)。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
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