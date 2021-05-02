陳樂怡：恒指3萬點料見明顯阻力

港股4月以來維持悶局，於期指結算日終突破50天線。然而港股通南向交易因五一長假期，在4月29日至5月5日暫停，大市成交趨向減少。加上，港股傳統上5月為表現較弱的月份，投資者暫不宜過分進取。而且中國強調防範金融風險，政策路線偏向保守，大市上升空間有限，30,000點料見明顯阻力，投資者宜候調整機會買貨。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。