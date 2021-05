陳政深：港股5月或先揚後挫

港股上周五(4月30日)急跌近600點,惟全月仍有1.22%的升幅,4月份總算未有太令人失望。傳統上有「Sell in May and Go Away」之說,港股亦素有「五窮六絕」的看法;的確,過去15年的5月份,恒指只有4年上升,真正跌多升少,然而跌歸跌,從資金面上審視,港股在5月上旬應有不俗動力,事關港匯已見重回7.76水平,隨着假後「港股通」恢復,港股實有向上突破之條件。

走勢上,恒指在過去一段時間,一直處於上落區間,在下方100天線及上方50天線之間游走,形態上逐步形成上升通道,配合資金情況,或有向上挾高的條件。預料恒指在5月份,會出現先高後低之走勢,先向上挑戰30,000點位置,高位或見獲利盤,並下試28,500點的支持,當中的關鍵在於資金,投資者務須密切注視資金情況,尤其留意港匯有否轉弱,審視資金有否流走。

從中線部署的角度而言,未來幾個季度,筆者較為睇好的板塊為生物科技股及遊戲相關股。在生物科技股份當中,提供醫藥委託研發及生產服務的股份,即市場稱為「CXO」者尤可看高一線。有外電報道指,中國的人口已出現負增長,儘管中國國家統計局否認,但中國始終面對經濟增長動力減弱的困局,加上人口老化及都市化,藥物研發及醫藥委託或是未來一個值得注視的產業。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士,並無持有相關股份權益)