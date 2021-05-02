陳政深：港股5月或先揚後挫

港股上周五(4月30日)急跌近600點，惟全月仍有1.22%的升幅，4月份總算未有太令人失望。傳統上有「Sell in May and Go Away」之說，港股亦素有「五窮六絕」的看法；的確，過去15年的5月份，恒指只有4年上升，真正跌多升少，然而跌歸跌，從資金面上審視，港股在5月上旬應有不俗動力，事關港匯已見重回7.76水平，隨着假後「港股通」恢復，港股實有向上突破之條件。

走勢上，恒指在過去一段時間，一直處於上落區間，在下方100天線及上方50天線之間游走，形態上逐步形成上升通道，配合資金情況，或有向上挾高的條件。預料恒指在5月份，會出現先高後低之走勢，先向上挑戰30,000點位置，高位或見獲利盤，並下試28,500點的支持，當中的關鍵在於資金，投資者務須密切注視資金情況，尤其留意港匯有否轉弱，審視資金有否流走。

從中線部署的角度而言，未來幾個季度，筆者較為睇好的板塊為生物科技股及遊戲相關股。在生物科技股份當中，提供醫藥委託研發及生產服務的股份，即市場稱為「CXO」者尤可看高一線。有外電報道指，中國的人口已出現負增長，儘管中國國家統計局否認，但中國始終面對經濟增長動力減弱的困局，加上人口老化及都市化，藥物研發及醫藥委託或是未來一個值得注視的產業。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)