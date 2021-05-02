曜熊理財：現時可不可以買基金？

美國聯儲局宣布維持利率不變，並暗示即使經濟好轉、通脹上行，央行仍將在一段時間內堅持現行的貨幣寬鬆政策與購債計劃，儘管某些股票板塊出現泡沫，聯儲局並無意立即收緊其流動性。

通脹上升很大程度上反映了暫時性因素。美國經濟前景面臨的風險依然存在，聯儲局致力於使用各種工具來支持經濟發展。在實現經濟增長及最大就業這雙重目標前，利率接近零是合適的方案。今年通脹的暫時上升並不符合加息的標準。

美國總統拜登於本周公布1.8萬億美元的「美國家庭計劃」，旨在支持兒童保育、帶薪休假、醫療補貼等。此外，預計拜登將正式公布富人稅的細節。投資者目前正評估各項因素，預計未來市場仍會波動。

後市難以預測，所謂在甚麼位買入基金往往並不是最重要的，更為關鍵的是持有時間的長短。如果看好全球經濟復甦和市場的長遠發展，只要選擇並長期逗留在一隻良好的基金，可能可以更好地分享未來發展的成果。

另一方面，如手上仍未持有任何基金，在操作上，可以考慮以定投的形式分批入場，即使後市波動，也便於在低位積累籌碼，以降低投資成本，幫助平均風險。如果後市波動，投資者可根據市場情況，相對靈活地安排分段買入表現良好的基金。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉