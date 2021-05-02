鄺紫珊：科技股仍受惠5G及AI等趨勢發展

全球增長型股份於較早時遭受沽壓，大部分從高位大幅回落，但隨着增長型股份的行業前景及財報等相關利好消息陸續公布後，在基本面及長期行業展望等利好消息的支持下，科技股仍可望受惠於5G及人工智能(AI)等趨勢發展，而有關股份經歷之前的大幅調整後，投資價值更明顯具吸引力。

觀察標普500指數的走勢，資金短期仍是傾向於價值型股份，但由於增長型股份的基本面並沒有改變，故相信其長期表現仍優於價值型股份；此外，從費城半導體與5G、電動車、金融科技、AI等題材的走勢，也顯示創新科技板塊仍有望支撐增長股的長線表現。在疫情發生後，加強了AI廣泛應用在生物科技上。目前大型科技公司與生物科技領域的合作只是開端，未來AI對醫學研究及研發開闢將會更全面及深入。

去年因疫情而被嚴重衝擊的工業、能源及消費等行業，可望成為經濟重啟的首輪受惠行業，建議可趁機在目前尚算是低位布局循環性較強的經濟重啟概念股。不過，投資者需注意當全球經濟逐漸回到正常軌道時，增長股將會回歸市場長期注視的焦點，投資者可不妨趁目前調整時分批增持增長型股份。

現時資金很大程度仍是專注於價值股，但預期當價值型股份的升幅收窄，資金很大機會將會回流增長型股份。現時不少美國的創新科技股份已從之前的高位大幅回落，雖然預期未來有關股份仍會呈上落格局，但目前的投資價值已相當吸引，從長線而言，可趁低位部署，以掌握未來AI及雲端數據等趨勢帶來的全面商機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊